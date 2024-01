© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Crocs kann heute deutlich zulegen. Das Unternehmen hat eine vorgezogene Jahresprognose präsentiert und sieht für 2024 ein zweistelliges Umsatzwachstum.Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, das gilt erst recht für den Hersteller von Gesundheits- und Lifestyle-Latschen Crocs. Die heute bekannt gegegebene Jahresprognose allerdings lässt keinen Zweifel am Erfolg des Unternehmens. Analystenprognose übertroffen: Plus elf Prozent Wachstum in 2024 Der nächste Vierteljahresbericht steht für Crocs erst Mitte Februar an. Auf der Bilanzpressekonferenz wäre auch der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr zu erwarten gewesen. Angesichts seiner optimistischen Schätzung für 2024 hat das …