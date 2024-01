© Foto: Fabian Strauch - dpa



Wird das der erste Börsengang 2024 in Deutschland? Douglas plant Insidern zufolge schon im ersten Quartal den Gang an die Frankfurter Börse. Die Details. Der Kosmetikkonzern Douglas will möglicherweise noch im ersten Quartal an die Frankfurter Börse gehen. Insidern zufolge bereitet sich das Unternehmen mit Unterstützung seines Mehrheitsaktionärs CVC intensiv auf einen Börsengang vor, der im März stattfinden könnte. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Der geschätzte Wert des Unternehmens könnte laut Insidern bis zu sieben Milliarden Euro betragen. Am Montag lehnte ein Sprecher von Douglas es ab, zu den Informationen Stellung zu nehmen. Unter der Leitung des neuen …