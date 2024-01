Userful, ein führender Anbieter von IT-Lösungen für zentrale Unternehmensprozesse, kündigt sieben branchenweit einzigartige Erweiterungen für seine Infinity Platform an, die im Frühjahr 2023 auf den Markt kam. Die softwaredefinierte AV-over-IP-Plattform von Userful bietet ein umfassendes Paket integrierter AV-Anwendungen, die auf einer zentral verwalteten, skalierbaren und sicheren IT-Infrastruktur basieren. Sie beseitigt die operativen Barrieren und die Komplexität herkömmlicher AV-Implementierungen, folgt IT-Standards und IT-Protokollen, senkt die Gesamtbetriebskosten und befreit die Kunden von den Einschränkungen restriktiver proprietärer AV-Hardware.

Neue Erweiterungen von Userful:

1. Weltweit fortschrittlichstes leistungsstarkes Video-/Audio-Verarbeitungsmodul

Userful hat den innovativsten Grafikprozessor von NVIDIA, Ada Lovelace, mit seiner Chronos Video Engine auf seiner Infinity Platform integriert. Dadurch ist die Lösung von Userful eine führende Software-definierte AV-over-IP-Plattform. Benchmarks zeigen, dass die Plattform von Userful bis zu doppelt so viel Rechenleistung bietet wie der nächste engste Mitbewerber im AV-Bereich und 24-mal mehr Rechenleistung als die Anbieter von herkömmlicher, proprietärer AV-Hardware. Die Engine von Userful arbeitet mit einem unübertroffenen maximalen Durchsatz von 96 4K60FPS.

2. Weltweit erste durchgängige 8K-Plattform

Darüber hinaus ist die Engine von Userful jetzt in der Lage, 24 8K60FPS zu liefern, was in der Branche beispiellos ist. Userful kündigt außerdem die Markteinführung seines leistungsstarken Adapters 8K uClient an, dem ersten 8K-Decoder für den professionellen Einsatz. Diese wegweisende Kombination kann mehrere Quellen zu einem einzigen 8K-Stream zusammenfassen, der über 8K-LED-Controller und/oder 8K-LED-Wände und LCD-Displays ausgegeben werden kann. Dank der Echtzeit-Aggregationstechnologie von Userful ermöglicht die Erzeugung eines einzigen 8K-Ausgangssignals die leistungsstärkste, kostengünstigste Bereitstellung modernster Kontrollraumlösungen und Videowände. Dies bedeutet weniger Controller, weniger Synchronisationsprobleme und maximale Kontrolle durch eine softwaredefinierte Architektur.

3. Erste browserbasierte Soft-KVM-Lösung für Betriebszentren Sicherheit und geringe Latenz

Nach mehreren Überarbeitungen und Verbesserungen in puncto Latenz und Sicherheit kündigt Userful offiziell die Einführung von uConduct 2.0, seiner Soft-KVM-Lösung für Betriebszentren, als Erweiterung von Quad-Play von Userful für modernisierte Kontrollräume an. Aufgrund der browserbasierten Konzeption kann die Lösung von Userful offline (vom Internet getrennt) oder online betrieben werden. uConduct bietet Bedienern vereinfachte Arbeitsabläufe und gewährleistet gleichzeitig sicheren Zugriff und geringe Latenz (< 100 ms, abhängig vom Netzwerkaufbau). uConduct bietet Sicherheit der Spitzenklasse für die meisten gewerblichen (nicht-militärischen) Implementierungen. Durch den Wechsel zu einer Soft-KVM-Architektur können Kunden ihre Kosten pro Benutzer um bis zu 75 Prozent senken. Zum Vergleich: Konkurrenzangebote setzen auf eine separate Anwendung, die zusätzlichen Service, zusätzliche Wartung sowie zusätzliche Hardware erfordert.

4. Browserbasierte AV-Steuerung

Das neue uControl 2.0 von Userful ermöglicht das Umschalten sowohl von Layouts als auch von Umgebungen für das gesamte Unternehmen. Mit einem einzigen Tastendruck können verschiedene Layouts und verschiedene Quellen (Audio/Video) auf verschiedenen Bildschirmen und in verschiedenen Räumen aktiviert werden. Skalierungstests bestätigen die Unterstützung von bis zu 200 aktiven Bildschirmen und LED-Wänden.

5. Audio Service Management der nächsten Generation

Durch die Kooperation mit Dante Audio ist die AV-Engine von Userful die erste, die eine einzige Audioquelle mit mehreren AV-Anwendungen für Unternehmen verbinden kann. Userful hat seine führende Position und seine jahrelange Erfahrung im Bereich Quellenmanagement in den Audiobereich eingebracht und dadurch eine effizientere, intuitivere Zuordnung von Audioquellen erzielt, wozu auch die Integration von Dante Audio zählt.

6. Global Cluster Manager (GCM): weltweit stabilstes Tool für die zentrale IT-Verwaltung verteilter AV-Dienste

Der Global Cluster Manager von Userful ist ein völlig neuartiges privates Verwaltungssystem und die weltweit einzige sichere Cloud-Lösung für AV-over-IP-Implementierungen. Die Lösung bietet unvergleichliche Verteilungs-, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen. Mit GCM können IT-Abteilungen die AV-over-IP-Server ihres Unternehmens auf effiziente Weise überwachen und skalieren. Wenn Unternehmen ihre Infrastruktur erweitern, wird GCM zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die sichere Serververwaltung, Ressourcenverteilung und umfassende Überwachung im gesamten Unternehmen. Diese innovative Konzeption gewährleistet in Echtzeit Transparenz über das Wachstum der Implementierung mithilfe eines zentralen Kontrollpunkts und schützt während des gesamten Verfahrens vertrauliche Daten.

Es können bis zu 10.000 Cluster mit bis zu 5 Video-Engine-Servern pro Cluster verwaltet werden. Das ergibt insgesamt 50.000 Server mit einer verwalteten Gesamtrechenleistung von bis zu 10 Millionen CPU-Kernen und 400.000 GPUs. Das bedeutet, dass die Plattform unbegrenzt skalierbar ist.

7. Umfassendste softwarebasierte Endpunktverwaltung der Branche

Userful unterstützt Endgeräte mit WebOS 4.1 und höher, mit Android 12 und Tizen. Zudem wird das API-Management von Novastar und Megapixel Controllern unterstützt. Durch den Einsatz von Softclients am Edge ist Userful in der Lage, Adapter- und Decoder-Hardware zu reduzieren und gleichzeitig Administratoren die Möglichkeit anzubieten, Displays als Knoten zu überwachen und zu administrieren. Zu den Verwaltungsfunktionen im Unternehmensnetzwerk zählen die Verwaltung der Displayleistung, geplante Updates in Gruppen, die Sperrung von Peripheriegeräten und die Verwaltung der Bildqualität.

Userful wird diese wegweisenden Innovationen in Barcelona auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2024 vorstellen und damit sein Engagement bekräftigen, die Grenzen der AV-Technologie für die Unternehmens-IT weiter zu überschreiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.userful.com

Über Userful

Userful ist ein führender Anbieter von softwaredefinierten AV-over-IP-Lösungen für den fortschrittlichen Betrieb von geschäftskritischen Umgebungen und zentralen Arbeitsabläufen. Zu seinen Kunden zählen IT-Abteilungen in aller Welt. Die vereinheitlichte Softwareplattform von Userful bietet dank eines umfassenden Pakets an AV-Anwendungen für Unternehmen Service- und Verwaltungsfunktionen, die umfassende Erkenntnisse über die betreffende Organisation und die jeweilige Situation liefern und die Bereitschaft für modernisierte Abläufe schaffen. Userful nutzt eine zentrale Plattform, um die weltweite Verwaltbarkeit über eine einzige Benutzeroberfläche zu ermöglichen.

Die Userful Infinity Platform basiert auf IT-Standards und IT-Protokollen, ist skalierbar, sicher, zentral verwaltet und zukunftsfähig. Ihre softwaredefinierte Architektur senkt die Gesamtbetriebskosten und befreit die Kunden von den Einschränkungen proprietärer AV-Hardware, die durch die Lieferkette entstehen, sowie von den operativen Barrieren, die bei herkömmlichen AV-Implementierungen auftreten.

Userful kooperiert mit weltweit führenden Unternehmen, die hinter einem Technologie-Ökosystem stehen, welches eine nahtlose Integration und durchgängige Interoperabilität gewährleistet. Als multinationales Unternehmen mit Unternehmenszentralen im US-amerikanischen Silicon Valley und im kanadischen Calgary bedient Userful Kunden in mehr als 100 Ländern in aller Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240107899516/de/

Contacts:

Danielle Alfaro

Tel. 403-923-6723

communications@userful.com