Der Frauengesundheitsspezialist Organon ist mit 7,8 Prozent Dividendenrendite ein Geheimtipp, der heute seine Jahresziele bekannt gegeben hat. Die Aktie ist gefragt - aber nicht für jeden Anleger geeignet.Mit einem Plus von sechs Prozent werden nach bestätigter Jahresprognose heute die Anteile des US-Pharmakonzerns Organon gehandelt. Angesichts einer Ausschüttungsrendite von 7,8 Prozent ist die Aktie ein Geheimtipp unter Dividendenjägern. Operativer Turnaround in 2024 Konkret hat das Management für das kommende Geschäftsjahr angekündigt, die Erlöse im niedrigen einstelligen Prozentbereich anheben zu können. Das mag nicht viel sein, würde aber den operativen Turnaround bedeuten, denn in den …