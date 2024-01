Aufwärtspotential nach schwachem Start 2024? Marktausblick Börse für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien

Anzeige / Werbung

Zum neuen Wochenstart und damit der ersten vollen Handelswoche in 2024 vollzieht der DAX erneut einen Vola-Start. Zunächst sprechen wir jedoch über die Interpretation des Aktienmarktes zu den Arbeitsmarktdaten vom Freitag. Eine erste Reaktion ließ die Kurse fallen, denn ein starker US-Arbeitsmarkt verschiebt die Zinssenkungen der US-Notenbank FED zeitlich nach hinten. Doch von dieser ersten Reaktion erholten sich die Märkte schnell und schlossen am Freitag letztlich positiv. Dabei übersprang der DAX zwischenzeitlich die 16.600 Punkte-Region, konnte sie aber bisher nicht weiter ausbauen. Direkt nach dem Start des Handels in Europa fiel der Index wieder zurück und bildete damit zusammen mit dem Freitagshoch ein kleines Doppelhoch heraus.

Sind die US-Märkte ebenso weiter angeschlagen? Im Nasdaq gab es rund 3 Prozent Minus in der Vorwoche zu verarbeiten, welches vor allem durch Abverkäufe im Chipsektor erfolgte. Im Dow Jones hielt sich das Minus deutlich in Grenzen und zeigte mit einer Sektorenrotation, dass nun die Pharmatitel und Bankwerte im Index eine stützende Funktion einnehmen.

