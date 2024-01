Krypto News: Größte japanische E-Commerce-Plattform akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel

Es sind aufregende Zeiten am Kryptomarkt. 15 Jahre nachdem die Bitcoin-Blockchain gestartet ist, kommt die digitale Währung langsam aber sicher im Mainstream an. Neben der Tatsache, dass für diese Woche Bitcoin ETFs in den USA genehmigt werden könnten, wodurch auch institutionellen Anlegern der Einstieg erleichtert werden soll, kommen nun auch aus Japan erfreuliche Nachrichten. Mercari - Japans führende E-Commerce-Plattform - hat angekündigt, Bitcoin zukünftig als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Das ist ein Baustein von vielen, der nötig ist, um die Währung in den kommenden Jahren auch wirklich als Währung zu etablieren, auch wenn sie inzwischen für viele lieber als Wertspeicher gesehen wird.

Bitcoin als Zahlungsmittel immer beliebter

Es ist ein langer Weg, bis sich Gewohnheiten ändern und neue Technologien durchsetzen. Selbstfahrende Autos könnten schon lange Realität sein, wie sich im Silicon Valley zeigt, KI könnte die Arbeit vieler Menschen erleichtern, die sich aber dennoch dagegen wehren und in manchen älteren Lokalen kann man noch nicht einmal mit Karte bezahlen. Da wundert es also nicht, dass auch Bitcoin, 15 Jahre nachdem der erste Block kreiert und die ersten Coins geschürft wurden, noch längst nicht überall als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Wenn es dann aber losgeht, kann es schnell gehen. Wenn man bedenkt, dass eine Handvoll Unternehmen den Alltag prägen, merkt man schnell, dass es reichen würde, wenn diese Kryptowährungen akzeptieren, um die Massenadaption voranzutreiben. Wenn man auf Amazon mit Bitcoin bezahlen könnte, würden sich die gesamten Krypto-Transaktionen wahrscheinlich dadurch schon vervielfachen. Nun geht mit Mercari eine japanische E-Commerce-Plattform diesen Weg und kündigt an, Bitcoin zukünftig zu akzeptieren. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen mit Umsätzen in Milliardenhöhe.

Von diesen Nachrichten braucht es nicht viele, um Bitcoin als Zahlungsmittel zu etablieren. Wenn gleichzeitig die Bitcoin ETFs in den USA Realität werden und das Investieren in die Kryptowährung deutlich erleichtern, könnte es tatsächlich gelingen, die digitale Währung in den Mainstream zu bringen. Da erwartet wird, dass der Kurs in den nächsten zwei Jahren auch noch stark ansteigt, dürfte auch das wieder viel Aufmerksamkeit auf den Kryptomarkt ziehen, sodass sich immer mehr Menschen mit den Möglichkeiten, die damit einhergehen, beschäftigen könnten.

E-Commerce als idealer Anwendungsfall?

Online-Shops sind eigentlich ein Paradebeispiel für einen idealen Anwendungsfall von Kryptowährungen. Die Shops liefern oft weltweit und unterschiedliche Währungen führen zu Wechselgebühren, Verzögerungen und Rückfragen von Banken, ob das auch so seine Richtigkeit hat. All das könnte mit Bitcoin schon bald Vergangenheit sein. Wechselkurse sind hinfällig, eine Bank braucht es nicht und das Geld ist sofort beim Empfänger, woraufhin dieser auch die Waren früher versenden kann. Schon der Apple-Mitgründer Steve Wozniak hat früh erkannt, dass Bitcoin all diese Probleme lösen könnte und in Bezug auf Online Shopping genau das richtige Zahlungsmittel sein könnte.

15 Jahre hat es nun gedauert, um das digitale Gold an die Wall Street zu bringen. Derzeit stehen die Chancen gut, dass es in nochmal 15 Jahren auch wirklich im Alltag angekommen sein könnte und diejenigen, die ihre Bitcoin auch wirklich ausgeben wollen und die Unabhängigkeit dadurch genießen wollen, das auch wirklich in den meisten Geschäften und Online-Shops tun können.

BTC mit Bitcoin Minetrix selbst schürfen

Während viele zwar von Bitcoin als Wertspeicher begeistert sind und auch optimistisch für die Wertentwicklung der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung gestimmt sind, ist der Mining-Markt für Kleinanleger inzwischen eher unattraktiv geworden. Das Schürfen neuer Bitcoin war noch vor wenigen Jahren ein Prozess, der vom Laptop aus erledigt werden konnte. Ein paar Stunden den Computer laufen lassen und schon hat man hunderte Bitcoin geschürft. Heute ist das undenkbar. Um das Bitcoin Mining hat sich eine Milliardenindustrie entwickelt, sodass immer mehr Rechenleistung benötigt wird, um die Coins zu schürfen. Bitcoin Minetrix macht den Markt nun wieder für alle zugänglich.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Während die Hardware, die für das Bitcoin Mining benötigt wird, teuer ist und auch die Stromkosten hierzulande explodiert sind, sodass das digitale Gold in der Regel nicht profitabel geschürft werden kann, wenn man keinen kostenlosen oder extrem günstigen Strom beziehen kann, öffnet Bitcoin Minetrix den Markt wieder für alle. Möglich wird das durch den innovativen Stake to Mine-Ansatz. Dieser ermöglicht es Investoren, die $BTCMTX-Token halten und staken, eine Rendite in Form von Credits zu erhalten, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können.

Wer also $BTCMTX-Token in den Staking Pool einzahlt, erhält im ersten Schritt eine Rendite in Form von zusätzlichen Token. Im nächsten Schritt, nach der aktuellen Vorverkaufsphase, geht das Projekt in die Stake to Mine-Phase über und Staker erhalten das Mining-Guthaben. Da die Entwickler bereits selbst mit Cloud-Anbietern verhandeln, können die Token und das Mining-Guthaben direkt auf der Plattform über das Stake to Mine Dashboard zu jeder Zeit verwaltet werden. Risiken, bisher mit Cloud Mining einhergehen, entfallen dadurch.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Die Idee, den Mining-Markt wieder für alle zugänglich zu machen und dadurch auch zu dezentralisieren, findet bei Investoren viel Anklang, die bereits $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 7,8 Millionen Dollar gekauft haben. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten Investoren die Credits für das Bitcoin Mining erhalten wollen und dadurch auch indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren können, wurde bereits der Großteil der Token in den Staking Pool eingezahlt. Dadurch ist das Umlaufangebot beim Listing an den Kryptobörsen begrenzt, sodass eine Kursexplosion, bei der der $BTCMTX-Preis auf ein Vielfaches des aktuellen Vorverkaufspreises steigen kann, sehr wahrscheinlich ist.

