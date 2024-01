Aqara, ein führender Anbieter von Smart Home-Produkten, freut sich, seine Teilnahme an der CES 2024 anzukündigen. Auf der Veranstaltung wird Aqara an seinem Stand in der Venetian Expo (#53513) seine neuesten Innovationen vorstellen, darunter den neuen Border Router Plug und das Smart Lock U300, sowie weitere fortschrittliche Smart Home-Lösungen und Prototypen.

Aqara ist ein Vorreiter für den branchenweit einheitlichen Matter-Standard und setzt sich dafür ein, den Nutzern ein nahtloses Smart Home-Erlebnis zu bieten. Der Border Router Plug und das Smart Lock U300 werden Thread-fähig sein, was die wachsende Zahl von Aqaras nativen Matter-Produkten ergänzt und die Interoperabilität der Aqara-Geräte erhöht. Diese beiden neuen Produkte, die auf der CES vorgestellt wurden, werden voraussichtlich in den kommenden Monaten bestellbar sein.

Border Router Plug

Der Aqara Border Router Plug stellt einen innovativen Fortschritt im Bereich der intelligenten Steckdosen dar und ist einer der ersten angekündigten intelligenten Steckdosen, die über Thread Border Router-Funktionen verfügen. Ausgestattet mit Thread und Dual-Band-WLAN ermöglicht dieser Stecker Matter-Controllern ohne Thread-Fähigkeit die Verwaltung von Thread-Geräten und ermöglicht so die nahtlose Integration von Thread-Geräten in Smart Home-Systeme, ohne dass ein neuer Matter-Controller erforderlich ist.

Dieser Stecker ist energieeffizient, insbesondere im reinen Thread-Modus, der den Leerlaufverbrauch reduziert und gleichzeitig das Mesh-Thread-Netzwerk durch das Routing der Datenpakete erweitert. Er ist auch energiebewusst, denn er liefert Echtzeit- und historische Daten über den Energieverbrauch im Haushalt und ermöglicht es dem Benutzer, seine elektrischen Geräte zu automatisieren, um Energieverschwendung zu vermeiden. Außerdem kann der Border Router Plug den Ein-/Aus-Status des angeschlossenen Geräts erkennen und dementsprechend Aqara Home-Automatisierungen auslösen. So können Sie beispielsweise die Vorhänge automatisch schließen lassen, wenn der Fernseher eingeschaltet ist, um eine mögliche Blendung durch die Sonne zu vermeiden.

Der Aqara Border Router Plug verwendet eine sichere drahtlose MCU von NXP Semiconductors. Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit zwischen Aqara und NXP Semiconductors wird der Border Router Plug auch im Smart Home Experience Showcase von NXP auf der CES 2024 zu sehen sein, zusammen mit dem von NXP betriebenen Aqara Door and Window Sensor P2.

Smart Lock U300

Das Aqara Smart Lock U300 ist eines der ersten angekündigten intelligenten Hebelschlösser mit Matter- und Thread-Kompatibilität und bietet eine noch nie dagewesene Interoperabilität mit verschiedenen Smart Home-Plattformen. Diese Vielseitigkeit geht einher mit einer verlängerten Batterielebensdauer von bis zu 8 Monaten und einer verbesserten lokalen Steuerung, die die Reaktionsfähigkeit, Privatsphäre und Sicherheit verbessert.

Das U300 ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Es ersetzt den traditionellen US-Drücker oder Knauf an einflügeligen Türen und ist ideal für Nebeneingänge, Garageneingänge, Heimbüros, Keller und Abstellräume. Es ermöglicht einen schlüsselfreien Lebensstil mit mehreren Zugangsoptionen, einschließlich Fingerabdrücken, PIN-Codes, NFC oder Sprachassistenten. Hauseigentümer können das Schloss aus der Ferne steuern, Gästen vorübergehend Zutritt gewähren und Echtzeit-Benachrichtigungen darüber erhalten, wer kommt und geht alles von einem Smartphone aus.

Aqara Home App Aktualisierung

Auf der CES 2024 wird Aqara auch Home Copilot vorstellen, die neue Chatbot-Schnittstelle für die Aqara Home App, die von Gen-AI betrieben wird. Home Copilot wurde entwickelt, um das Benutzererlebnis durch den Einsatz von Umgebungsintelligenz zu verbessern, die dabei hilft, Echtzeitdaten und Erkenntnisse in Aktionen umzuwandeln. Letztendlich wird der Home Copilot in der Lage sein, die Nutzungsmuster in einem Aqara-Haus zu analysieren und proaktiv maßgeschneiderte Automatisierungen vorzuschlagen. Er versteht auch natürliche Sprache und konfiguriert Automatisierungen nach Benutzeranfragen. Die Benutzer können ihr Zuhause über einfache Sprach- und Textanweisungen automatisieren, wodurch Smart Home noch intuitiver und einfacher zu bedienen ist.

Zunächst wird Home Copilot Aqara Insights ermöglichen, einen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Smart Home-Bericht für die Nutzer, und maßgeschneiderte Pläne für eine energiesparende Automatisierung bereitstellen. Es wird natürlichsprachliche Abfragen für Aqara-Geräte und -Automatisierungen unterstützen und proaktive Hilfe bei der Einrichtung von Geräten und der Fehlerbehebung bieten. Home Copilot wird auch die KI-gestützte Kundensupport-Schnittstelle für Aqara-Nutzer in über 10 Sprachen leiten.

