Der weltweit führende Anbieter von Managed Solutions beginnt das Jahr 2024 mit einer neuen, starken Positionierung, die nach Jahren explosiven Wachstums seiner erweiterten globalen Präsenz entspricht

TRG, ein weltweit führender Anbieter von Managed Solutions, meldet die Lancierung seiner gestärkten Marke und seiner neuen dynamischen Website. Seit mehr als zwanzig Jahren bietet TRG als leistungsstarkes Unternehmen in Privatbesitz spannende, innovative Endpoint Management-Lösungen für komplexe operative Herausforderungen.

"Unsere modernisierte Marke reflektiert nun die Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und unsere erweiterte globale Präsenz", so Sean Kennedy, CEO von TRG. "Im vergangenen Jahr haben wir unsere Präsenz sowohl geografisch als auch in Bezug auf unsere Belegschaft um das Doppelte vergrößert, um unsere Position als Branchenführer im Bereich Endpoint Management zu stärken. Unsere neue Marke und die neue Website tragen dieser Entwicklung nun Rechnung."

Die kürzlich von TRG übernommenen Unternehmen Symec aus Großbritannien und Kontinentaleuropa sowie Real World Communications aus Kanada werden offiziell unter der neuen Marke TRG firmieren. Mit diesen jüngsten Übernahmen und Erweiterungen ist TRG jetzt in der Lage, herausragenden, geräteunabhängigen Support für den gesamten Lebenszyklus von Endgeräten anzubieten und so die betriebliche Effizienz von Unternehmen aus aller Welt zu verbessern.

Meister im Endpoint Management für Unternehmen

TRG hat sich auf Lösungen für die Mobilität in Unternehmen und in der Industrie sowie auf Lösungen für die Einzelhandelstechnologie spezialisiert und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse effektiv und effizient zu gestalten. Ob Smartphones, Notebooks, Drucker, Tablets, besonders robuste Handheld-Geräte oder die dazugehörige Software TRG unterstützt Unternehmen bei der Evaluierung, Beschaffung, Bereitstellung, Administration und Entsorgung ihrer Endgeräte.

Mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio unterstützt TRG alle Endgeräte von Unternehmen das kann jedes Gerät sein, das über ein Betriebssystem verfügt und zwar in jeder Phase des Lebenszyklus.

Vorwärtslogistik: Vereinfachte Einführung neuer Endgeräte von der Beschaffung bis zur Installation

"Wir sind ein Unternehmen in Privatbesitz und betrachten unsere Kunden als unsere Stakeholder, denen wir optimale, möglichst umfassende Dienstleistungen anbieten möchten", so Kennedy. "Von führenden Fluggesellschaften bis hin zum weltweit größten Markenunternehmen für Sport- und Freizeitprodukte unsere Kunden entscheiden sich aus gutem Grund für uns: Wir setzen alles daran, ihren Erfolg zu gewährleisten."

Über die Markeneinführung

TRG hat in dieser Woche ein neues Leitbild, ein neues Logo, einen neuen Slogan und eine neue internationale Website vorgestellt, mit denen das Unternehmen seine Positionierung aufwertet.

Sowohl das neu formulierte Leitbild To lead the future of enterprise endpoint technology als auch der neue Slogan Endpoint Perfection sind Anspielungen auf die unermüdliche Hingabe des Unternehmens, große geschäftliche Herausforderungen für seine Kunden zu lösen und sich niemals mit weniger zufrieden zu geben.

Das Logo wurde modernisiert und ist nun in einer monochromen Farbpalette gehalten, die die Marke aus dem Markt der Managed Services-Anbieter heraushebt.

Das Unternehmen hat auch eine neue Website in fünf Sprachen aufgelegt, die seine umfassenden Dienstleistungen und seine eindrucksvollen Kooperationen mit führenden OEM-Herstellern herausstellt.

"Wir werden oft gefragt, wen wir in unserer Branche als unsere Konkurrenten betrachten", so Amy Martin, Chief Marketing Officer. "Unsere Antwort ist immer dieselbe: Wir sind allein. Und jetzt verfügen wir über eine Marke, die diese Denkweise repräsentiert, und eine Mission, die unseren Innovationsplan für die kommenden Jahre voranbringen wird."

Über TRG

TRG ist ein in Privatbesitz befindlicher, global operierender Anbieter von Managed Solutions, der den gesamten Lebenszyklus aller Endgeräte im Unternehmen verwaltet. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Unternehmenstechnologie anzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.trgsolutions.com.

TRG ist im Besitz von TruWest Holdings, einer Holdinggesellschaft in Privatbesitz, die Unternehmen skaliert, welche sich auf die Verwaltung, den Vertrieb und den Support von Unternehmenstechnologien konzentrieren.

