DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bauernprotesten:

"Die Bauern nehmen sich einen völlig überzogenen Aufstand heraus. Was sie ignorieren: Die deutsche Landwirtschaft ist hochsubventioniert, viel zu hoch. Und sie wird es bleiben, auch mit etwas weniger Dieselzuschuss. Den deutschen Bauern ist es gelungen, sich selbst als die altruistischen Landbewohner zu romantisieren. Sie sind aber Unternehmerinnen und Unternehmer, was man ihnen überhaupt nicht vorwerfen kann. Nur sollten sie auch genauso behandelt werden. Wer die Subventionspolitik in Deutschland und der EU betrachtet, erkennt aber, dass das nicht der Fall ist. Dass die Landwirtschaft eine Sonderbehandlung bekommt, die nicht nur teuer, sondern auch schädlich ist."/zz/DP/jha