© Foto: Elizabeth Le/Elizabeth Le/AP



Die Aktie des Flugzeugbauers verlor am Montag gut acht Prozent. Noch schlimmer erwischte es die Papiere des Zulieferers, der den Rumpf der Boeing 737 Max 9 herstellt.Die Bilder eines herausgerissenen Kabinenteils, das sich am Freitag kurz nach dem Start einer Alaska-Airlines-Maschine im US-Bundesstaat Oregon aus dem Rumpf gelöst hatte, ging um die Welt. Am Montag reagierte nicht nur die Aktie des Herstellers Boeing mit heftigen Kursverlusten. Mehr als elf Prozent büßten die Papiere von Spirit AeroSystems ein. Es war der stärkste Einbruch seit mehr als vier Monaten, wie Bloomberg berichtete. Die Panne an der Maschine des Modells 737 Max 9 wirft kein gutes Licht auf den Hersteller aus dem …