DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme der iT TOTAL AG



09.01.2024 / 07:27 CET/CEST

Pliezhausen, 09.01.2024. DATAGROUP (WKN A0JC8S) gibt die Übernahme des IT-Dienstleisters iT TOTAL mit Sitz in Stuttgart und Rottweil bekannt. Damit stärkt DATAGROUP ihre Präsenz im südwestdeutschen Raum und verstärkt sich mit attraktiven Kunden und ausgewiesenen IT-Expert*innen. iT TOTAL wurde 1999 gegründet und erwirtschaftet mit rund 40 Mitarbeiter*innen einen Umsatz von circa 11 Mio. EUR pro Jahr. Neben IT-Projekten und Handelsgeschäft mit zugehörigem Dienstleistungsumsatz hat das Unternehmen zudem einen stark wachsenden Managed-Services-Bereich etabliert. Mit der CORBOX, einer bewährten modularen Suite von Services, die die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT abdecken, ist DATAGROUP ein idealer Partner, um den Ausbau zum Full-Service-Provider weiter voranzutreiben und den Kunden der iT TOTAL künftig ein noch breiteres Portfolio an IT-Dienstleistungen anzubieten. "Mit iT TOTAL gewinnen wir ein Unternehmen, das nicht nur unsere Präsenz im starken Wirtschaftsraum Südwestdeutschland stärkt, sondern auch ein interessantes Kundenportfolio mitbringt, das sehr gutes Potenzial für Cross- und Upselling unserer CORBOX-Leistungen bietet", erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Wir freuen uns, Teil von DATAGROUP zu werden und von deren Portfolio und Erfahrung im Bereich Managed Services zu profitieren", so Tobias Birk und Joachim Schiele, Vorstände der iT TOTAL. "Wir sind uns sicher, bei DATAGROUP sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch für unsere Kunden eine gute ‚Heimat' mit tollen Synergiepotenzialen und hervorragenden Perspektiven gefunden zu haben." Für DATAGROUP ist es die 33. Übernahme seit dem Börsengang 2006. Mit diesem reichen Erfahrungsschatz, dem Leitfaden "100 Tage DATAGROUP" und dem leicht andockfähigen CORBOX Managed IT-Services Modell ist das Unternehmen ein Experte bei der Eingliederung und Weiterentwicklung von IT-Dienstleistungsunternehmen. Die Akquisition umfasst 100 % der Anteile der iT TOTAL AG. Dies ist bereits die zweite Akquisition im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024. DATAGROUP plant darüber hinaus ihren anorganischen Wachstumskurs durch weitere Unternehmenszukäufe fortzusetzen. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de Presse Kontakt Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



