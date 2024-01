DJ PTA-CMS: Zumtobel Group AG: Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

Erwerb eigener Aktien gemäß Art. 5 MAR / Art. 2 VO (EU) 2016/1052

Dornbirn (pta/09.01.2024/07:30) - Veröffentlichung gemäß § 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 und Artikel 2 Abs 3 delegierte Verordnung (EU) 2016/1052

Dornbirn, 9. Jänner 2024 - Im Rahmen des am 29. November 2023 bekanntgegeben Aktienrückkaufprogramms für eigene Aktien der Zumtobel Group AG (ISIN AT0000837307) wurden im Zeitraum vom 2. bis 5. Jänner 2024 folgende Transaktionen getätigt:

Datum Rück- erworbenes Volumen (Stück) (erworben über die Börse) Rück- erworbene Aktien als Anteil am Grundkapital pro Tag Rück- erworbene Aktien als Anteil am Grundkapital gesamt Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR Gewichteter Durchschnitts- gegenwert der rück- erworbenen Aktien in EUR Wert der rück- erworbenen Aktien in EUR 02.01.2024 4.080 0,0094% 0,0094% 6,500 6,470 6,4894 26.476,75 03.01.2024 2.751 0,0063% 0,0157% 6,500 6,440 6,4679 17.793,19 04.01.2024 1.994 0,0046% 0,0203% 6,400 6,400 6,4000 12.761,60 05.01.2024 324 0,0007% 0,0210% 6,410 6,380 6,3817 2.067,67 9.149 0,0210% 6,500 6,380 6,4596 59.099,22

Der Rückerwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über die Wiener Börse durch ein Kreditinstitut, das seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig von der Gesellschaft trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 einzuhalten hat.

Hinweis gemäß § 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: (i) Die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückkaufprogramms sowie (ii) allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Rückkaufprogramms werden auf der Internetseite der Zumtobel Group AG ( https://z.lighting/de/group/investor-relations/zumtobel-group-aktie/ ) veröffentlicht.

Aussender: Zumtobel Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting

ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

