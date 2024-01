Der DAX hat am Montag im Tagesverlauf deutlich zulegen können. Eine freundliche US-Börsen haben dem deutschen Leitindex Auftrieb verliehen. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 16.716,47 Zählar aus dem Handel. Und auch am heutigen Dienstag könnte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den DAX rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 16.750 Punkte.Auf der Terminsseite ist es weiterhin recht ruhig. Im Fokus stehen derzeit die JPMorgan Healthcare Konferenz, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...