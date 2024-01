FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenbeginn sind auch am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Gewinne zu erwarten. Eine Steilvorlage lieferte die US-Technologiebörse Nasdaq, wo der Nasdaq 100 am Vortag deutlich zugelegt hatte - angetrieben von wieder anziehenden Halbleiterwerten und IT-Aktien.

So signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 755 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit ähnlichem Aufschlag erwartet.

Für Rückenwind sorgen optimistische Annahmen von Mitgliedern der US-Notenbank zur Inflationsentwicklung in den USA. Die Hoffnungen auf Zinssenkungen werden damit wieder größer.

Techwerte hierzulande profitierten von der starken Nasdaq-Vorlage vorbörslich jedoch nicht. Der Grund sind nachbörslich veröffentlichte Zahlen von Microchip, die schwach ausgefallen waren.

Umstufungen betreffen im Dax die Papiere des Chemiekonzerns BASF, die Bernstein Research auf "Underperform" abstufte. Auf Tradegate standen sie ein Prozent tiefer.

Goldman Sachs rät bei den Aktien von DWS, der Fondstochter der Deutschen Bank, um Kauf. Die Anteile gewannen auf Tradegate 1,8 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Zalando-Aktien könnten nach einer positiven Studie des Bankhauses Metzler einen Blick wert sein./ajx/mis

