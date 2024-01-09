- BARCLAYS HEBT ZIEL FüR MTU AUF 211 (196) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BERNSTEIN SENKT BASF AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 39 (45) EUR - GOLDMAN HEBT DWS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 42 (33) EUR- JEFFERIES SENKT WACKER NEUSON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 19 (28) EUR- WDH/UBS SENKT UNITED INTERNET AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 24,50 (23,50) EUR - BARCLAYS HEBT ZIEL FüR SAFRAN AUF 178 (165) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT BYGGFAKTA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 46 (37) SEK - BARCLAYS STARTET JYSKE BANK(AS) MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 645 DKK- BERENBERG HEBT ZIEL FüR RIO TINTO AUF 6200 (6000) PENCE - 'BUY'- BERENBERG SENKT SOLVAY SA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 28 (25) EUR- BERENBERG STARTET NEXANS MIT 'BUY' - ZIEL 98 EUR- WDH/BAADER BANK SENKT U-BLOX AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 102 ...Den vollständigen Artikel lesen ...