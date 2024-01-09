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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
09.01.24
09:38 Uhr
45,530 Euro
-1,225
-2,62 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BASF SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BASF SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,63545,65009:54
45,64045,65009:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BASF
BASF SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BASF SE45,530-2,62 %
MTU AERO ENGINES AG200,30+1,03 %
RIO TINTO PLC65,68-0,67 %
WACKER NEUSON SE17,320-2,91 %
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