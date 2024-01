AIR FP-Airbus steht kurz vor einem Auftrag von Delta Air Lines über Dutzende von Großraumflugzeugen, darunter auch zusätzliche A350-1000, wie aus Branchenkreisen gegenüber Reuters verlauteteFER SM-FERROVIAL will ihre Aktien im ersten Quartal auch an der US-Technologiebörse Nasdaq notieren - zusätzlich zur Notierung in Amsterdam und Madrid. NOVN SW-NOVARTIS steht kurz vor der übernahme des US-Biopharmaunternehmens Cytokinetics, das über ein vielversprechendes Herzmedikament verfügt BAYN-Bayer wird seine Expansion in den USA fortsetzen, obwohl im November bekannt wurde, dass der vielversprechende Blutverdünner-Kandidat die überlegenheit gegenüber einem Konkurrenzprodukt nicht nachweisen konnte. Das sagte der Pharma-Chef des Unternehmens, Stefan Oelrich, am ...

