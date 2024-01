Der Franken bleibt weiter stark. Mit einem Kurs von aktuell 0,9289 Franken hat sich der Euro seit Montagabend kaum bewegt.Frankfurt - Der Euro hat sich zu Handelsbeginn am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0952 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Derweil bleibt der Franken weiter stark. Mit einem Kurs von aktuell 0,9289 Franken hat sich der Euro seit Montagabend kaum bewegt. Auch der US-Dollar verharrt mit einem Kurs von 0,8481 Franken auf dem Niveau vom Vorabend. Im Fokus stehen am Dienstag Zahlen zur deutschen Industrieproduktion. Diese befinde sich seit Juni 2023 mit monatlichen Minuswerten auf Schrumpfungskurs, schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Inzwischen scheine jedoch immerhin das Stimmungsbarometer der Branche, der Industrie-PMI, einen Boden ausgebildet zu haben. Insofern werden den Experten zufolge Hoffnungen laut, wonach die Produktionskürzungen zumindest zu einem Stillstand kommen. (awp/mc/ps)

Den vollständigen Artikel lesen ...