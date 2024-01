NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 39 Euro gesenkt. Auch wenn einige Investoren angesichts womöglich bald wieder sinkender Leitzinsen und einer möglichen sanften Landung der Wirtschaft schon wieder auf BASF schauten, sei es nicht der richtige Zeitpunkt dafür, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe reichlich andere Anlagemöglichkeiten mit Blick auf diese Themen, auch im Chemiesektor. Angesichts der Entwicklungen bei BASF erschienen die Aktien zu hoch bewertet. So komme das Unternehmen zwar voran im schwierigen Umfeld, die Markterwartungen für 2024 seien aber zu hoch. Und: Selbst im Szenario einer Branchenerholung könne BASF hinterherhinken./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 15:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 05:06 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111