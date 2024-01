DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio und Sydney fest - Samsung Electronics schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien haben sich am Dienstag nur zum Teil den Kursgewinnen der Wall Street angeschlossen. In den USA waren insbesondere Technologietitel gesucht gewesen, abzulesen an den sehr fest tendierten Nasdaq-Indizes. Teilnehmer sprachen von kursgünstigen Anschaffungen und Schnäppchenkäufen nach dem Rücksetzer zu Beginn des neuen Jahres.

In Tokio ging es für den Nikkei-Index nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn um 1,2 Prozent auf 33.763 Punkte nach oben. Im frühen Verlauf hatte der Index auch schon einiges höher gelegen. Leicht bremsend wirkte der Yen, der gegenüber der gleichen Vortageszeit anzog. Aktuelle Preisdaten zeigten, dass die Inflation in Japan mit 2,1 Prozent unverändert knapp über dem Zielwert der japanischen Notenbank liegt.

An den chinesischen Börsen war die Tendenz gut behauptet. Dass die Zentralbank laut Staatsmedien den Mindestreservesatz erneut senken könnte, sorgte für keinen Impuls. Zum einen belegt dies einmal mehr, dass es der chinesischen Wirtschaft an Schwung fehlt. Zum anderen merkten Marktteilnehmer an, dass dies die Probleme Chinas kaum lösen werde, die von der Immobilienkrise über das Schattenbankwesen bis hin zur Verschuldung der lokalen Regierungen reichten.

Der Kospi in Seoul kam um 0,3 Prozent zurück. Hier bremste nach einem freundlichen Start das Minus von 2,4 Prozent beim Schwergewicht Samsung Electronics. Der Technologieriese verfehlte mit seinen vorläufigen Viertquartalszahlen die Erwartungen des Marktes. Um 7,0 bzw. um 4,2 Prozent nach oben ging es für die Aktien der Billigfluglinien Jeju Air und Jin Air. Im Handel wurde das mit einer verstärkten Nachfrage nach Flügen erklärt.

Sydney beendete den Tag 0,9 Prozent höher. Neben der US-Vorgabe stützen deutlich besser als gedacht ausgefallene Einzelhandelsumsätze im November und eine jüngst verbesserte Verbraucherstimmung. Unter den Einzelwerten machten Alumina einen Satz um fast 8 Prozent. Kurstreber war die Nachricht, dass der US-Aluminiumriese Alcoa seine Produktion in Westaustralien einstellen wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.520,50 +0,9% -0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.763,18 +1,2% -0,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.561,24 -0,3% -0,3% 07:00 Schanghai-Comp. 2.893,25 +0,2% -2,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +0,2% -5,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.198,19 +0,4% -1,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.499,81 +0,3% +2,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:29 % YTD EUR/USD 1,0953 +0,0% 1,0952 1,0947 -0,8% EUR/JPY 157,69 -0,2% 158,01 157,93 +1,3% EUR/GBP 0,8595 +0,0% 0,8594 0,8610 -0,9% GBP/USD 1,2742 -0,0% 1,2746 1,2713 +0,1% USD/JPY 143,96 -0,2% 144,23 144,27 +2,2% USD/KRW 1.315,60 +0,1% 1.314,80 1.316,70 +1,4% USD/CNY 7,1612 +0,9% 7,0985 7,1015 +0,9% USD/CNH 7,1699 +0,1% 7,1654 7,1676 +0,7% USD/HKD 7,8121 +0,1% 7,8069 7,8081 0% AUD/USD 0,6708 -0,1% 0,6718 0,6710 -1,5% NZD/USD 0,6244 -0,1% 0,6249 0,6243 -1,2% Bitcoin BTC/USD 46.793,20 -0,5% 47.048,66 43.968,84 +7,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,61 70,77 -0,2% -0,16 -2,0% Brent/ICE 76,09 76,12 -0,0% -0,03 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.034,31 2.028,88 +0,3% +5,44 -1,4% Silber (Spot) 23,12 23,13 -0,0% -0,01 -2,8% Platin (Spot) 951,05 950,50 +0,1% +0,55 -4,1% Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,2% +0,01 -1,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2024 02:25 ET (07:25 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.