Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat Volkswagen neue KI-Innovationen angekündigt: Zum einen soll ChatGPT in den hauseigenen Sprachassistenten IDA integriert werden. Zum anderen arbeiten Bosch und Volkswagen zusammen an einem Testprojekt, das automatisches Laden und Parken von Elektrofahrzeugen zum Ziel hat. Die Integration von ChatGPT in den Sprachassistenten IDA erfolgt in Kooperation ...

