Die Industrie in Deutschland hat sich im November den sechsten Monat in Folge schwach entwickelt.Im Monatsvergleich sank die Gesamtproduktion um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit ist die Fertigung in den Industriebetrieben seit Juni ununterbrochen gesunken.Analysten wurden von dem erneuten Rückschlag überrascht: Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...