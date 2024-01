Hamburg (ots) -Künstliche Intelligenz (KI) ist auf dem Vormarsch. Auch im Journalismus gibt es vielfältige Überlegungen und Ansätze, sie vor allem im Nachrichtengeschäft anzuwenden.Doch Leser sehen den Einsatz Künstlicher Intelligenz bei Nachrichtenmedien derzeit noch sehr skeptisch. Noch dramatischer: Sie strafen den Einsatz von KI mit einer massiv geringeren Zahlungsbereitschaft ab. So sinkt die Bereitschaft, für Online-Nachrichten zu zahlen, um 30 Prozent, wenn KI zur Recherche, Aufbereitung oder Erstellung von Nachrichten genutzt wird.Nutzer unterscheiden zudem, in welchem Maße KI für die Nachrichtenproduktion eingesetzt wird. Je nachdem, ob Künstliche Intelligenz lediglich als Hilfsmittel oder aber zur vollautomatischen Erstellung von Nachrichten zum Einsatz kommt und von wem die KI bedient wird, fällt die Zahlungsbereitschaft in Abhängigkeit der eingesetzten KI-Art sogar um bis zu 33 Prozent.Das ermittelte der "BSI Artificial Intelligence (AI) Think Tank" des Brand Science Institute (https://www.bsi.ag/ai/index.html) in einer deutschlandweiten repräsentativen Umfrage mit 1.458 Probanden. Untersucht wurden die Auswirkungen des Einsatzes von KI auf die Zahlungsbereitschaft von Online-Nachrichtenmedien namhafter deutscher Verlage wie Spiegel Plus, Welt Plus, F+ (Frankfurter Allgemeine), SZ+ (Süddeutsche Zeitung) und ZEIT Plus."Dabei haben wir auch erstmalig erforscht, wie sich die Zuarbeit unterschiedlicher Akteure, die KI bedienen - wie Redakteure oder Prompt Engineers - auf die Zahlungsbereitschaft von Nutzern auswirkt", so Dr. Nils Andres, Gründer und Geschäftsführer des Brand Science Institute sowie Initiator von BSI AI.Deutlich geringere Zahlungsbereitschaft bei Einsatz von KIDie Umfrage ermittelte, dass 20 Prozent der Befragten grundsätzlich bereit sind, für Online-Nachrichten zu zahlen. Die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft liegt bei 10,24 Euro. Damit ist sie signifikant niedriger als der durchschnittliche Marktpreis für ein monatliches digitales Nachrichtenabonnement in Höhe von 17,38 Euro.Befragte, die in den letzten zwölf Monaten für Online-Nachrichten gezahlt haben, haben dabei generell eine um 15 Prozent höhere Zahlungsbereitschaft.Egal, ob zahlender Abo-Kunde oder Konsument ohne Nachrichten-Abo: Die Bereitschaft, für Nachrichten zu zahlen, die unter Einsatz von KI entstanden sind, fällt bei allen Befragten gleichermaßen ab.Auch eigene Erfahrungen mit KI ändern an dieser Einstellung nichts: KI-Laien und KI-Experten zeigen in ihren Zahlungsbereitschaften keine Unterschiede.Für Verlage stellt der Einsatz von KI eine Prozessinnovation dar, die sowohl zur Qualitätssteigerung als auch zur Kostensenkung bei der Erstellung journalistischer Inhalte genutzt werden kann. So können mit Hilfe von KI beispielsweise umfassende Daten- und Trendanalysen oder differenziertere Sichtweisen und Perspektiven großer Datenauswertungen geleistet werden. Außerdem könnten auf die Nutzer zugeschnittene personalisierte Inhalte bereitgestellt werden, die durch menschliche Redakteure nicht zu stemmen wären."Die Umfrageergebnisse zeigen jedoch, dass diese Optimierungen und Qualitätssteigerungen, die durch KI möglich wären, von den Befragten nicht durch eine höhere Zahlungsbereitschaft gewürdigt werden," erklärt Dr. Nils Andres.Chancen und Risiken für VerlageNicht nur Leser, sondern auch Journalisten treibt der Einsatz von KI zur Erstellung von Nachrichten um. So fordert der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) in einem im April 2023 veröffentlichten Positionspapier einen sorgfältigen und differenzierten Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Journalismus. Er spricht sich für eine - möglicherweise sogar gesetzlich verankerte - Kennzeichnungspflicht aus, so dass für Nutzer erkennbar ist, welche Inhalte unter Zuhilfenahme von KI entstanden sind.Auch wenn sich diese Form der Transparenz sowie die deutlich geringere Zahlungsbereitschaft von Kunden für KI-generierte Inhalte zunächst negativ auswirkt, können sich für Verlage dennoch neue Umsatzpotentiale ergeben."Erstmals würde durch eine Kennzeichnung eine Differenzierung möglich werden. Leser könnten erkennen, welche redaktionellen Inhalte von Menschen und welche mit Hilfe von KI erzeugt wurden. So könnten Verlage die Zahlungsbereitschaft für explizit von Redakteuren erstellten redaktionellen Inhalte im oberen Preissegment stärker abschöpfen," so Dr. Nils Andres.Gleichzeitig böte sich für Verlage die Chance, für die unter Einsatz von KI erstellten Inhalte erstmals auch die niedrige Zahlungsbereitschaft im unteren Preissegment zu monetarisieren, die unter bisherigen Kosten- und Preisstrukturen nicht abgeschöpft werden konnte."Durch eine Produkt- und Preisdifferenzierung könnten Verlage die Vielfalt ihres Medienangebotes zusätzlich steigern und gleichzeitig neue Kundengruppen mit niedriger Zahlungsbereitschaft erschließen", erläutert Andres. Verlage hätten mit KI-generierten Inhalten die Möglichkeit, in Bereichen zu arbeiten, in denen Angebote vorher aus Kostengründen nicht möglich waren und dadurch gegenüber klassischen Portalen wie T-Online oder auch Google Upselling betreiben.Über das Brand Science InstituteDie BSI Group mit Sitz in Hamburg ist ein international tätiges Institut für Marktforschung und einer der führenden Marketing-Service-Provider in Europa. Gegründet vom promovierten Wirtschaftswissenschaftler Dr. Nils Andres versteht es sich als Wissenstransformator zwischen Wissenschaft und Praxis. Es unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der Umsetzung innovativer Markenforschung und berät mittelständische Unternehmen sowie Konzerne.Über den BSI Artificial Intelligence Think TankIm BSI AI Think Tank haben sich zukunftsorientierte Marketingexperten und -entwickler zusammengeschlossen, die die Landschaft des KI-Marketing neugestalten wollen. Ihr Credo: Dass Kreativität, Effizienz und Performance die Eckpfeiler erfolgreicher AI-begleiteter Marketingstrategien und -kampagnen sind.Umfrage "The Impact of Artificial Intelligence on the Willingness to Pay for German Online News Media"- deutschlandweite repräsentative Umfrage- 1.458 Probanden im Alter von 18 bis 70 Jahren- Alle Ergebnisse in der Übersicht: https://www.bsi.ag/ai- Ergebnisbericht, Grafik (EPS, JPG), Foto Dr. Nils Andres: https://we.tl/t-jsa5q6YxL8Pressekontakt:Brand Science Institute GmbH & Co. KGStadthausbrücke 820355 HamburgTel: +49 40 8000 84 862info@bsi.aghttp://www.bsi.agOriginal-Content von: Brand Science Institute (BSI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58990/5687790