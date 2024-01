© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance



Software-Engine-Hersteller Unity hat eine radikale Umstrukturierung angekündigt und will weltweit ein Viertel aller Jobs kündigen.Der nach der Veränderung seines Abonnements- und Vertriebsmodelles im vergangenen Jahr bei Softwareentwicklern stark in der Kritik stehende Konzern hat im Rahmen einer Umstrukturierung angekündigt, ein Viertel seiner weltweiten Stellen zu streichen. Umfangreiche Restrukturierung auf Kosten der Mitarbeitenden Wie das Unternehmen gestern Abend in einer Mitteilung an die US-Aufsichtsbehörde SEC bekannt gab, will Unity insgesamt 1.800 Stellen streichen. Die zu erwartenden Kostensenkungen sollen Profitabilität und Betriebsergebnis stärken, vor allem gab Unity Software …