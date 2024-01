Wir hatten vor einem verhaltenen Jahresstart gewarnt. Tatsächlich hat der DAX in den ersten fünf Handelstagen des neuen Jahres 1% abgegeben. Eine Börsenweisheit besagt, dass die ersten fünf Handelstage die Richtung für das Gesamtjahr vorgeben. Damit könnte uns also ein schweres Börsenjahr bevorstehen. Mitte Dezember erreichte der DAX sein Allzeithoch. Das Niveau konnte er bis zum Jahreswechsel halten, in den ersten Handelstagen folgte ein Rückschlag um gerade einmal 1%. Unseren Umfrageteilnehmern ...

