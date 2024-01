Debiopharm (www.debiopharm.com), ein biopharmazeutisches Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in der Schweiz, das sich zum Ziel gesetzt hat, das sich dem Ziel widmet, den künftigen Behandlungsstandard zur Heilung von Krebs- und Infektionskrankheiten zu entwickeln, sicherte sich heute eine Option auf ein exklusives Lizenzabkommen mit SunRock Biopharma (www.sunrockbiopharma.com) ein galizisches Unternehmen, das von der Regionalregierung Xunta de Galicia über Xes Galicia unterstützt wird. SunRock strebt die Entwicklung hochentwickelter, bispezifischer Antikörper gegen hochinvasive Tumore an, für die ein dringender klinischer Bedarf in der Onkologie besteht, und wird die Multilink-Technologie von Debiopharm einsetzen, um ein verbessertes bispezifisches HER3-EGFR-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK) zu produzieren. Diese Optionsvereinbarung verlängert die bestehende Partnerschaft, die im September dieses Jahres aufgenommen wurde, und ermöglicht Debiopharm die weitere Entwicklung von auf HER2/HER3 zielenden Antikörpern.

"Wir bei Debiopharm suchen aktiv nach Möglichkeiten, unsere proprietäre Linker-Technologie Multilink auf eine Weise einzusetzen, die die lizenzierten Antikörper ergänzt. MultilinkTM wurde dafür entwickelt, AWK mit einem hohen Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis und hervorragender Stabilität im Blutkreislauf herzustellen, eine vorzeitige Wirkstofffreisetzung zu vermeiden und die Spezifität und Wirksamkeit der Behandlung zu verbessern", berichtet Frederic Levy, Chief Scientific Officer bei Debiopharm

In den letzten fünf Jahren haben die AWKs stark an Dynamik hinzugewonnen und konnten sich als Behandlungsstandard für viele Krebsarten etablieren. Der Erfolg dieser therapeutischen Klasse liegt vor allem in der Möglichkeit begründet, zytotoxische Nutzlasten chemisch an Antikörper zu konjugieren, um dadurch die zielgerichtete Spezifität von Antikörpern mit der Letalität von zytotoxischen Nutzlasten zu kombinieren und zugleich die Schädigung von gesundem Gewebe zu minimieren.

"Wir begrüßen die Verstärkung unserer Partnerschaft mit Debiopharm. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns, unsere Innovationskraft im Bereich der bispezifischen Antikörper mit der hochmodernen Multilink-Technologie von Debiopharm zu kombinieren. Gemeinsam entwickeln wir neue Wege zur Behandlung hochaggressiver Krebsarten mit hohem klinischem Bedarf. Das ist ein bedeutender Schritt hin zu unserem Ziel, den Patienten wirksamere und zielgenauere Therapien anzubieten", ergänzt Laureano Simón, CEO bei SunRock Biopharma

Über Multilink

Multilink ist eine neue spaltbare Linker-Plattform, die sich für die Anlagerung mehrerer Wirkstoffe eignet und mit beliebigen Konjugationstechnologien kompatibel ist, um AWKs mit hohem DAR (Drug-Antibody Ratio, Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis) zu produzieren. Diese einzigartige und innovative Technologie macht es möglich, mehrere Nutzlasten auf einen Antikörper zu laden und so die therapeutische Wirkung zu verstärken. Die hochwirksame und gut verträgliche Linker-Plattform kann auch von anderen spezialisierten Biotech- oder Pharmaunternehmen zur Herstellung eigener AWKs für die klinische Phase genutzt werden.

Über SunRock Biopharma

SunRock Biopharma ist ein Biotech-Unternehmen, das sich der Entwicklung von therapeutischen Antikörpern gegen hochgradig invasive Tumore verschrieben hat, für die ein dringender klinischer Bedarf besteht. SunRock hat ein einzigartiges Portfolio von therapeutischen Antikörpern und bispezifischen Antikörpern entwickelt, die sowohl gegen neuartige Zielmoleküle wie CCR9 als auch gegen bekannte Zielmoleküle wie HER3 gerichtet sind und zu den ersten und führenden Wirkstoffen ihrer Klasse gehören.

Über Debiopharm

Debiopharm entwickelt innovative Therapien zur Deckung des hohen medizinischen Bedarfs in den Bereichen Onkologie und Infektionskrankheiten. Wir schließen die Lücke zwischen revolutionären Produkten aus der Forschung und der internationalen Verfügbarkeit für Patienten, indem wir nach vielversprechenden Wirkstoffen und Technologien suchen, die für eine Einlizenzierung in Frage kommen, ihre Sicherheit und Wirksamkeit in klinischen Studien nachweisen und anschließend große Vermarktungspartner aus der Pharmaindustrie auswählen, um den Zugang für Patienten weltweit zu optimieren.

Besuchen Sie uns www.debiopharm.com

Folgen Sie uns auf Twitter @DebiopharmNews unter http://twitter.com/DebiopharmNews

Folgen Sie uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/debiopharminternational/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240108162876/de/

Contacts:

Debiopharm

Dawn Bonine Head of Communications

dawn.bonine@debiopharm.com

Tel.: +41 (0)21 321 01 11