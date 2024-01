Apples im Sommer angekündigte Vision Pro ist im Zuge des KI Hypes zuletzt fast schon etwas in Vergessenheit geraten. Nun soll das Gerät im Februar endlich erscheinen, wie das Unternehmen am Montag vermelden ließe - vorerst allerdings nur in den USA. Dort wurde der Starttermin offiziell auf den 2. Februar festgelegt.Vorbestellen lässt sich das gute Stück ab dem 20. Januar für den zuvor bereits kommunizierten Preis von 3.499 US-Dollar zzgl. Mehrwertsteuer, welche in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich ausfällt. Apple ...

Den vollständigen Artikel lesen ...