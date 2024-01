© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Die US-Investmentbank Jefferies ist mit ihren Zahlen für das vierte Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ist dies ein schlechtes Vorzeichen für die anstehenden Banken-Earnings?Jefferies Financial hat am Montag nach US-Börsenschluss mit den Zahlen für das vierte Quartal die US-Berichtssaison eingeläutet. Die Investmentbank gab bekannt, dass ihr Gewinn in den abgelaufenen drei Monaten hinter den Erwartungen zurückblieb, da die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit das Geschäft bremste. Die Aktien der Gruppe fielen im erweiterten Handel um mehr als drei Prozent. Die gesamten Quartalseinnahmen sanken um fast 17 Prozent auf 1,20 Milliarden US-Dollar und enttäuschten damit die …