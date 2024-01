FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BARRATT PRICE TARGET TO 560 (464) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3022 (2330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2000 (2400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 12 (19) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RAINBOW RARE EARTHS PRICE TARGET TO 37 (38) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WHEATON PRICE TARGET TO 4500 (5000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 10 (9) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 744 (657) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 305 (295) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1920 (1840) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 660 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2175 (2150) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



