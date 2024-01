Am Montag machte ein angeblich anstehender Personalwechsel bei der Commerzbank die Runde. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) wird Matthias Füssel im Sommer in das Management-Team wechseln. Für die Commerzbank ist er kein Unbekannter.Matthias Füssel, der gegenwärtig noch für die ING Deutschland tätig ist, wird im Sommer in das Management-Team der Commerzbank wechseln. Dort soll er die Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...