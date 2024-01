NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach einer Branchenkonferenz der US-Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der Vorstandsvorsitzende des Medizintechnikherstellers wollte sich nicht zu den Fristen oder den möglichen Ergebnissen der Vereinbarung mit der US-Aufsichtsbehörde FDA in Bezug auf defekte Beatmungsgeräte äußern, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Manager habe aber bestätigt, dass man im Dialog mit der FDA stehe./la/ajx



