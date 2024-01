Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) unterstützt die Durchführung als Gründungspartnerin finanziell und mit gezieltem Wissen über den Zeitraum von fünf Jahren.Zürich - Ab Sommer 2024 ruft das digital health center bülach (dhc) in enger Kooperation mit Tenity ein Inkubabtionsprogramm für Startups im Gesundheitssektor ins Leben. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) unterstützt die Durchführung als Gründungspartnerin finanziell und mit gezieltem Wissen über den Zeitraum von fünf Jahren. Mit dem Beitrag der ZKB sind zehn Durchführungen bis Ende 2028 sichergestellt. Das Inkubationsprogramm ist darauf ausgerichtet, Startups in der frühen Entwicklungsphase zu unterstützen. Das Ziel ist die optimale Vorbereitung und der erfolgreiche Abschluss der ersten Finanzierungsrunde. Das viermonatige Programm folgt einem bewährten Ablauf, der bereits unzählige Male erfolgreich durchgeführt wurde. Es bietet ausgewählten Startups sowohl aus der Schweiz als auch aus dem Ausland eine umfangreiche Palette an Unterstützungsmöglichkeiten. Die innovativen Jungfirmen werden gezielt von Expertinnen aus dem Gesundheitswesen unterstützt und begleitet. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit Vertretern der Leistungserbringer, der Industrie, der Forschung und einem internationalen Netzwerk aus aktiven Investoren verfolgt. Die Startups profitieren zudem von dedizierten "Masterclasses", dem Zugang zu einem ausgedehnten Netzwerk und dem Schweizer Gesundheitsmarkt, atraktiven Programmvergünstigungen sowie Arbeitsplätzen in den Büroräumlichkeiten des dhc. Ab Januar 2024 beginnt die Detailplanung des Programmablaufs. Weitere Information folgen. Die Kooperation zwischen dem dhc, Tenity und der ZKB markiert einen bedeutenden Meilenstein im Schweizer Gesundheitswesen. Mit der Unterstützung von rund 30 Startups jährlich entsteht im Kanton Zürich und der Schweiz ein Zusammenschluss mit Auswirkungen über die Landesgrenzen hinaus. (Tenity/mc/hfu) Zum digital health center bülach (dhc): Das dhc, seit Mai 2022 geöffnet und aktiv, fungiert als Anlaufstelle für Akteure im Gesundheitssektor rund um die Themen Digitalisierung und Innovation. Es bietet eine einzigartige Plattorm für die Entwicklung digitaler Lösungen, die Start-ups, etablierte Unternehmen aus dem Gesundheitswesen sowie Lösungsanbieter und ICT-Firmen zusammenbringt. Ziel ist es, innovative Lösungen entlang der Wertschöpfungskete voranzutreiben und einen zusätzlichen Mehrwert für Kunden und Patienten zu schaffen.

