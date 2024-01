Der Silberpreis (5K oz) verzeichnet am Dienstag um ca. 9 Uhr einen Stand von 23.10 US-Dollar und legt damit in den letzten 24 Stunden um 0.52 % zu. Diese positive Entwicklung steht jedoch im Kontrast zu einem 3.2 %igen Rückgang über die letzten fünf Handelstage. Diese Zahlen werfen ein Licht auf die gegenwärtige Volatilität des Edelmetallmarktes und bedürfen einer detaillierten Analyse.Anzeige:Die Erwartungen bezüglich Inflation und Wirtschaftswachstum spielen eine zentrale Rolle in der Preisentwicklung von Edelmetallen wie Silber (TVC:SILVER). ...

