Die Vorfreude auf schnell sinkende Zinsen hat rapide nachgelassen, seit Inflationsdaten aus dem Euroraum sowie Arbeitsmarktdaten aus den USA eher nicht für eine schnelle Kehrtwende bei der Zinspolitik der Notenbanken gesprochen haben. Das führte an den Märkten zu allerlei Sorgen, doch es gibt auch potenzielle Profiteure einer längeren Phase mit hohem Zinsniveau.Anzeige:Bereits im vergangenen Jahr konnte die Commerzbank (DE000CBK1001) sehr ansehnliche Zinserträge vorweisen, was dem Konzern in Verbindung mit den Einspar- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...