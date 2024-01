Hamburg (ots) -Akzeptanz erreichen und Menschen nicht noch zusätzlich verärgern - bei negativen Inhalten kommt es auf jedes Wort an. Welche Techniken gibt es, um z.B. Ablehnungen, Preiserhöhungen oder Veränderungen nachvollziehbar zu machen? Sabine Krippl zeigt auf, wo Hürden lauern und wie sich diese umgehen lassen.Termin: Dienstag, 16. April 2024, 10:00 - 11:30 UhrNegative und schwierige Themen positiv aufladenMenschen mitnehmen - gerade in Change-Prozessen oder der digitalen Transformation kommt es auf jedes Wort an. Doch auch in der alltäglichen Kommunikation sind viele Themen herausfordernd. Sabine Krippl, eine der Gründerinnen der Beratung textwende, erfährt dies fortlaufend in ihrem tagtäglichen Beratungsgeschäft und in zahllosen Kundenprojekten. In diesem Webinar gibt die Expertin praxiserprobte Tipps und präsentiert Strategien, um mit der Vermittlung von heiklen oder schlechten Botschaften souverän umzugehen.Sie lernen Hintergründe aus der Lese- und Wahrnehmungsforschung kennen, erfahren mehr über gehirngerechtes Schreiben und erhalten Einblick in gezielte Strategien für wiederkehrende Themen. Nicht zuletzt bekommen Sie frische Ideen für die Kommunikation unangenehmer Themen.Programm:- Flüchtige Leserinnen und Leser mitnehmen: Wie Struktur und Aufbau die Wahrnehmung prägen- Kritische Themen erkennen und Einwände proaktiv bearbeiten- Selbstbewusst kommunizieren: Praxis-Beispiele zu Change, Ablehnungen, Kritik, Preiserhöhungen- No-Gos und Tabus: Welche Formulierungen besondere Gefahren bergenDas Webinar richtet sich an Profis aus PR- und Marketingkommunikation, die absehbar bzw. wiederkehrend negative Botschaften artikulieren oder heikle Themen vermitteln müssen und sich für diese besondere Herausforderung wappnen möchten.Referentin Sabine Krippl ist neben Ania Dornheim die Gründerin von textwende. Seit über 20 Jahren setzen sich beide dafür ein, dass die Texte deutscher Unternehmen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Bei ihren Seminaren ist der praktische Nutzen für die Seminar-Teilnehmer das oberste Ziel. Selbst komplexe Sachverhalte präsentieren sie anschaulich und humorvoll.Eckdaten zum Online-Seminar So lassen sich heikle und schlechte Botschaften geschickt kommunizieren- Termin: Dienstag, 16. April 2024, 10:00 - 11:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 inkl. Mwst.- Teilnehmerzahl: mind. 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/so-lassen-sich-heikle-und-schlechte-botschaften-geschickt-kommunizieren-registrierung-761222445827?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5687935