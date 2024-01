© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa



Nvidia kann von der Vorstellung neuer Produkte profitieren und kletterte gestern auf ein neues Allzeithoch jenseits der 500-Dollar-Marke.Im dritten Anlauf hat es geklappt: KI-Überflieger Nvidia gelang gestern der überzeugende Sprung über die 500-Dollar-Marke. Dieser könnte sich technisch als nachhaltig entpuppen. Neue Produkte für China ... Mit einem Plus von stolzen 6,4 Prozent setzte sich Nvidia im Halbleitersegment gestern an die Spitze. Grund für die satten Kursaufschläge dürften neben einer wohlwollenden Studie der Bank of America - Nvidia soll in den kommenden zwei Jahren einen freien Cashflow von bis zu 100 Milliarden US-Dollar erzielen können - die Ankündigung neuer Produkte sein. …