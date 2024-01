Die meistgehandelten Produkte: Anleger bleiben vorsichtig

Nach einem schwachen Handelsstart kann der DAX® seine Gewinne vom Vortag nicht behaupten und fällt wieder unter die wichtige Marke von 16.700 Punkten zurück. Am frühen Vormittag teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die Industrieproduktion in Deutschland den sechsten Monat in Folge geschrumpft sei. Ökonomen erklären diesen Rückgang damit, dass Unternehmen zunehmends auf geleerte Auftragsbücher reagieren und ihre Produktion anpassen. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger zunehmend vorsichtiger.

Unter den an der Euwax meistgehandelten Knock-out-Produkten sind aktuell sowohl Puts als auch Calls auf die großen Indizes. Nachdem Nvidia am Vorabend neue KI-Produkte angekündigte, erreichte die Aktie nachbörsichlich ein neues Allzeithoch. Anleger setzen heute mit K.o.-Long-Produkten auf eine Weiterführung der KI-Ralley bei Nvidia. Unter den meistgehandelten Optionsscheinen wurden heute Vormittag vor allem Produkte auf den DAX® nachgefragt. Des Weiteren setzen Anleger mit Faktor-Optionsscheinen vor allem bei Rheinmetall und SAP auf weiter steigende Kurse.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR6S9F 5,02 16698 Punkte 17175,838795 Punkte 34,87 Open End Dow Jones Put HR8L0A 4,91 37621,5 Punkte 38075,65285 Punkte 55,45 Open End NASDAQ-100 ® Call HD0FWE 15,97 16649,874274 Punkte 14865,115854 Punkte 9,76 Open End DAX ® Call HD151B 2,91 16698 Punkte 16447,652147 Punkte 56,08 Open End Nvidia Call HD0L57 9,50 522,60 USD 420,575952 USD 6,84 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.01.2024; 09:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PR 18,73 16700,50 Punkte 15000,00 Punkte 8,86 12.03.2024 DAX ® Call HD05CC 38,52 16700,50 Punkte 13600,00 Punkte 4,28 17.12.2024 DAX ® Call HC57RM 28,37 16700,50 Punkte 14300,00 Punkte 5,76 18.06.2024 S&P 500® Call HD1GZN 6,27 4751,88 Punkte 4500,00 Punkte 7,19 17.06.2025 DAX ® Call HC37PY 12,29 16700,50 Punkte 15700,00 Punkte 13,45 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.01.2024; 09:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD0SN9 21,21 16687 Punkte 16050,875672 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC2RHX 3,18 16687 Punkte 20060,503189 Punkte -5 Open End DAX ® Short HC8E77 5,55 16687 Punkte 18574,438215 Punkte -9 Open End SAP SE Long HB9D26 14,65 139,14 EUR 124,930366 EUR 10 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 12,85 307,60 EUR 230,607974 EUR 4 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.01.2024; 09:45 Uhr

