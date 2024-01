Berlin (ots) -Damit Urlauber:innen auch in Zeiten gestiegener Reisekosten stets den besten Preis finden, bietet der idealo Flugpreisvergleich seinen Kund:innen ab sofort eine Tiefpreisgarantie. So können diese sicher sein, dass sie stets den günstigsten Flug buchen.Die idealo Flug Tiefpreisgarantie gilt am Buchungstag für die jeweils günstigste Flugverbindung. Stößt ein:e Kund:in am selben Tag auf einen niedrigeren Preis für genau die gleiche Reise, so erstattet idealo Flug den Differenzbetrag.Kinderleichte AbwicklungUm die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Kund:innen lediglich ihre Buchungsbestätigung sowie einen Screenshot des günstigeren Angebots einreichen. Die Unterlagen sollten am Buchungstag oder spätestens am Tag danach beim Kundenservice von idealo Reise eingehen und alle notwendigen Details zur Verbindung enthalten. Ist die Preisdifferenz größer als fünf Euro pro Ticket, erstattet idealo Flug den zu viel gezahlten Betrag.Günstige Flugpreise zu jeder ZeitMit dieser Maßnahme möchte idealo Flug seinen Anspruch unterstreichen, auch in Phasen hoher Flugpreise ein verlässlicher Partner zu sein. "Bei idealo Flug können Kund:innen zu jeder Jahreszeit niedrige Flugpreise finden - und sollte das einmal nicht so sein, greift ab jetzt unsere Tiefpreisgarantie.", erklärt Björn-Hendrik Fuhlberg, Leiter der idealo Reiseabteilung.Über idealo Flugidealo Flug ist durch seine Preistransparenz und Kundenfreundlichkeit eines der führenden Flug-Preisvergleichsportale in Deutschland. Im Web auf flug.idealo.de und in der dazugehörigen App können Kund:innen zahlreiche Flugangebote von Fluggesellschaften und Online-Reise-Portalen in Echtzeit vergleichen. Als Preisexperte ist idealo Flug seit 2005 in Deutschland sowie unter anderem auch in Österreich, Frankreich, Spanien und Großbritannien präsent.Weitere Pressemitteilungen von idealo finden Sie hier (https://www.idealo.de/unternehmen/pressemitteilungen).Pressekontakt:Sandra Dotanreise-presse@idealo.deTel: +49 160 50 72 107Original-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5688041