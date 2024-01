© Foto: Sven Hoppe/dpa



BMW meldet einen neuen Absatzrekord: Noch nie wurden so viele BMW verkauft wie im Jahr 2023. Die Münchener verteidigen ihre Spitzenposition im weltweiten Premiumsegment. Wie reagiert die Aktie?BMW hat im Jahr 2023 eine Rekordzahl an Autos verkauft und damit seine Führungsposition im globalen Premiumsegment unterstrichen. Zuerst hatte die Welt darüber berichtet. Demnach stieg der Absatz der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce um 6,5 Prozent auf knapp 2,6 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Allein die Marke BMW verkaufte knapp 2,3 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit diesem Erfolg bestätigte BMW seine Spitzenposition im weltweiten …