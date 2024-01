Berlin - Die Bundeshauptstadt ist im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 20 Demonstrationen am Tag konfrontiert gewesen. Das geht aus Zahlen der Berliner Polizei hervor, über welche die "Mediengruppe Bayern" berichtet.



"Die Recherche in der Veranstaltungsdatenbank ergab, dass im Jahr 2023 insgesamt 7.151 Versammlungen in Berlin durchgeführt wurden", sagte eine Sprecherin. Das ergibt durchschnittlich 19,6 Demos pro Tag. Dabei handelt es sich um die angemeldeten Demonstrationen. Die unangemeldeten Aktionen der Protestgruppe "Letzte Generation" etwa werden den Angaben zufolge durch die Statistik nicht erfasst.