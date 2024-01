London (www.fondscheck.de) - ARK Invest Europe (ehemals Rize ETF) befördert Florian Berberich zum Leiter des deutschsprachigen Vertriebs, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Position des "Head of German Speaking Sales" wurde für Berberich, der bei Rize ETF bislang stellvertretender Direktor im deutschsprachigen Raum (Associate Director DACH) war, neu geschaffen. Berberich wirkt in seiner neuen Funktion seit 1. Januar 2024. ...

