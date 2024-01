OSNABRÜCK/SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach dem "Nordkurier" übernimmt der Schwäbische Verlag mit der "Schweriner Volkszeitung" ein weiteres Regionalblatt in Mecklenburg-Vorpommern. Das teilten der bisherige Besitzer - die NOZ Medien ("Neue Osnabrücker Zeitung") - und der Schwäbische Verlag in Ravensburg am Dienstag mit. Der rückwirkend zum 1. Januar 2024 vereinbarte Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.

Zum Kaufpreis wurde nichts bekannt. Das Portal "Medieninsider" hatte zuerst über den Deal berichtet.

Neben der "Schweriner Volkszeitung" und dem "Nordkurier" gibt es in Mecklenburg-Vorpommern noch die "Ostsee-Zeitung", die zur Madsack Mediengruppe gehört.

Im Juli 2021 hatte der Verlag der "Schwäbischen Zeitung" bereits den "Nordkurier" aus Neubrandenburg übernommen. Die SV Gruppe - Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler - mit Sitz in Ravensburg entstand 2021 durch die Fusion von Schwäbisch Media und der Nordkurier Mediengruppe in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern). Mit der Übernahme einer zweiten Tageszeitung baut der Schwäbische Verlag sein Engagement in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Durch den Verkauf erhält zugleich die Mediengruppe NOZ nach eigenen Angaben die Möglichkeit, die neuen Geschäftsfelder und die Verlags-Aktivitäten in Schleswig-Holstein und Niedersachsen auszubauen. Der Druckstandort Prima Rotationsdruck in Wittenburg bleibt demnach im Unternehmensverbund./ehl/rin/DP/jha