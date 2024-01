Dass Elon Musk suchterregenden und teils illegalen Substanzen gegenüber nicht abgeneigt ist, das wissen wir spätestens, seit er in einem Podcast mit Joe Rogan im Jahr 2018 öffentlich Marihuana konsumierte. Das "Wall Street Journal" will nun in Erfahrung gebracht haben, dass der Tesla-Chef wohl noch einige andere Drogen konsumiert, und das oftmals nicht zu knapp.Anzeige:Zitiert werden in einem Bericht vom Wochenende mehrere Wegbegleiter, die sich allem Anschein nach große Sorgen um den Drogenkonsum von Elon Musk machen. Der Chef von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...