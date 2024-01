Wien / Prag / Warschau / Bukarest (ots) -Ab 1.1. operiert die S+B Gruppe AG mit einem erweiterten Vorstand. Die bisherigen Prokuristen Johannes Bauer und Oliver Zaininger wurden in den Vorstand berufen.Um auch weiterhin unter den Top Playern der Branche zu sein, wurde bei einer Hauptversammlung im vergangenen Herbst auf Initiative der Haupteigentümer die bisherigen Prokuristen in den Vorstand berufen. "Dieser Schritt war für uns der nächste logische, um die Verjüngung im Vorstandsteam gut vorzubereiten und auch unsere langjährigen Mitarbeiter weiterhin in unserer S+B Familie zu halten!", erklärt Reinhard Schertler, Gesellschafter der S+B, die Beweggründe. Neben zwei Vorständen für die finanziellen Belangen sind jetzt 4 Vorstände für die Projektagenden zuständig.Den langjährigen Österreich-Vorstand Wolfdieter Jarisch wird sein bisheriger Mitarbeiter und Prokurist Oliver Zaininger bei den Vorstandsagenden unterstützen.Herr Zaininger hat nach einer HTL-Matura das Studium "Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung" 2009 abgeschlossen. Schon während des Studiums hat er in der S+B an unterschiedlichen Baustellen (Schlosshotel Waidhofen, City Point) mitgewirkt. Nach dem Wechsel in die Akquisitionsabteilung war er an diversen Entwicklungen beteiligt, besonders auch am beim Projekt DANUBEFLATS. Nach der erfolgreichen Tätigkeit als Geschäftsführer diverser Projektgesellschaften wurde der Vater einer 1,5 -jährigen Tochter jetzt in die nächsthöhere Managementstufe berufen und hat auch Firmenanteile als Gesellschafter der S+B übernommen.Ebenso wird der Vorstandbereich im CEE-Bereich durch einen weiteren Vorstand breiter aufgestellt. Der langjährigen Vorstand Herr Franz Paul Bauer wird mit seinem in den Vorstand berufenen Sohn Johannes Paul Bauer die Geschicke an den Standorten Prag, Warschau und Bukarest leiten. Herr Johannes Bauer, 3-facher Vater, hat nach seiner HAK-Matura den Studiengang "Internationale Wirtschaftsbeziehungen mit Fokus auf Osteuropa" studiert und durfte nach Beendigung in Warschau am Projekt ZEBRA TOWER mitwirken. Unter der Leitung der Polen-Abteilung der S+B wurden u.a. der WIDOK TOWER erfolgreich fertig gestellt und Projekte in Prag erfolgreich entwickelt.Das neue aufgestellte Vorstandsteam stellt sich gemeinsam den Herausforderungen der Zeit und ist mit der gewohnten Leidenschaft dabei, Projekte in an den Standorten in Wien, Prag, Warschau und Bukarest zu entwickeln.Pressekontakt:S+B Gruppe AGMag. I. Andrea JarischHead of Marketing | Kommunikation+43 1 7130650 5019andrea.jarisch@sb-gruppe.atwww.sb-gruppe.atOriginal-Content von: S+B Gruppe AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112879/5688297