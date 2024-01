Radico Khaitan freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass der Rampur Asava Indian Single Malt Whisky 2023 im Rahmen der angesehenen John Barleycorn Awards die Auszeichnung Best World Whisky erhielt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240108370368/de/

Best World Whisky (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der bekannten John Barleycorn Awards für die Auszeichnung herausragender Leistungen in der Spirituosen-Branche wurden die außerordentliche Qualität und der einzigartige Charakter des Rampur Asava Indian Single Malt Whisky anerkannt. Der innovative Ansatz von Rampur bei der Reifung hebt diesen von anderen internationalen Whiskys ab. Der Himalaya zeigt im Jahresverlauf völlig unterschiedliche klimatische Bedingungen und das Aroma des berühmten indischen Sommers verleiht dem Rampur eine zusätzliche Dimension und Tiefe. Das Malz interagiert intensiv mit dem Fass. Dadurch läuft die Reifung viermal so schnell ab wie in Schottland.

Sanjeev Banga, President of International Business bei der Radico Khaitan Ltd. und Schöpfer der Rampur-Whiskyserie mit Kultcharakter, erklärt: "Unsere Stellung als möglicherweise einziges indisches Unternehmen in der Branche mit Produkten wie Rampur Indian Single Malt Whisky, Jaisalmer Indian Craft Gin und Sangam World Malt Whisky im mit internationalen Spirituosenherstellern besetzten Superluxussegment zeugt von deren Qualität. Die weltweite Verfügbarkeit unserer Produkte, in Verbindung mit der Bewunderung und den Empfehlungen von Top-Experten, einschließlich dieser jüngsten Auszeichnung bei den John Barleycorn Awards, stellen unser unermüdliches Engagement für Produktqualität und Kundenzufriedenheit unter Beweis." Banga führte weiter aus, dass Rampur Asava bald für Whisky-Liebhaber im heimischen indischen Markt erhältlich sein wird.

Während er die globale Bedeutung indischen Whiskys unterstreicht, ergänzt Kunal Madan, Vice President of International Business bei Radico Khaitan: "Indien macht einen erstaunlichen Anteil von 48 Prozent am globalen Whisky-Markt aus. Der größte Teil der Produkte verbleibt innerhalb unserer Grenzen, doch die Anstrengungen von Herstellern wie uns haben zur erfolgreichen Einführung unserer außergewöhnlichen indischen Whiskys in Märkten wie den USA und dem UK geführt. In einem Umfeld, das von einer Handvoll indischer Whiskys dominiert wird, hat sich Rampur einen Platz als eine der anerkanntesten Marken erworben. Diese Anerkennung stützt unsere Entwicklung, die geprägt ist von Qualität und Innovation über unsere Grenzen hinaus."

Das Rampur-Sortiment, zu dem Rampur Select, Rampur PX Sherry Cask, Rampur Double Cask, Rampur Asava, Rampur Signature Reserve, Rampur Jugalbandi Series und Rampur Trigun Indian Single Malt Whiskies gehören, steht beispielhaft für das Engagement von Radico Khaitan für herausragende und vielfältige Produkte in der Kategorie internationaler Whisky.

Über Radico Khaitan:

Radico Khaitan Limited ist einer der ältesten und größten Hersteller von IMFL in Indien. Radico Khaitan, ehemals bekannt als Rampur Distillery Company, nahm die Produktion im Jahr 1943 auf.

Das Unternehmen betreibt Destillerien in Rampur und Sitapur, Uttar Pradesh und besitzt einen Anteil von 36% an einem Joint Venture in Aurangabad, Maharashtra. Das Unternehmen verfügt über eine Gesamt-Produktionskapazität von 320 Millionen Litern. Es betreibt 41 Abfüllanlagen (5 eigene, 28 Vertragsabfüllanlagen und 8 Lizenzabfüllanlagen), die über das ganze Land verteilt sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240108370368/de/

Contacts:

Für geschäftliche Anfragen wenden Sie sich bitte an: exports@radico.co.in

Für Medienanfragen im UK wenden Sie sich bitte an Rosie Frampton rosie@mprcommunications.co.uk

Für Medienanfragen in den USA wenden Sie sich bitte an Michelle Lam unter michelle@blynknitemedia.com