DORTMUND (dpa-AFX) - Die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge feststehen. Wie die "Ruhr Nachrichten" und die "WAZ" am Dienstag berichten, wechselt der Engländer leihweise von Manchester United zum BVB. Der 23-Jährige wird in den kommenden Tagen in Dortmund erwartet. Laut "WAZ" sollen sich die Kosten für den Deal für den deutschen Vizemeister auf rund drei Millionen Euro belaufen. Sancho spielte bereits von 2017 bis 2021 beim BVB. Dann war er für 85 Millionen Euro zu Man United in die Premier League gewechselt.

Dass der Wechsel nun offenbar realisiert wird, ist nicht überraschend. Allerdings hatten sich die Verhandlungen lange hingezogen. "Ich bin vorsichtig optimistisch. Wir wollen ihn zu uns holen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Ergebnisse verkünden können", hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch am Montag gesagt./the/DP/jha