Mainz (ots) -Hazel Brugger ist Comedystar, Podcasterin, Unternehmerin und Mutter: Was für viele stressig klingt, nimmt Hazel mit Humor. In ihrem dritten und bisher persönlichsten Soloprogramm "Kennen Sie diese Frau?" gibt sie Einblick in das Chaos zwischen Haushalt und Tour-Leben, Medienhype und Kinderbetreuung. 3sat zeigt am Sonntag, 14. Januar 2024, 20.15 Uhr, "Hazel Brugger: Kennen Sie diese Frau?". Das Programm ist ab Sendedatum außerdem in den Mediatheken von 3sat und ZDF abrufbar.Hazel Brugger ist 30 Jahre alt und hat schon einiges erlebt: ein turbulentes Leben zwischen USA, Schweiz und Deutschland sowie eine steile Bühnenkarriere. "Kennen Sie diese Frau?" erzählt von schönen und schwierigen, skurrilen und absurden Momenten. Das Programm wurde im November 2023 im Theaterhaus Stuttgart aufgezeichnet.Stand-up-Comedienne und Moderatorin Hazel Brugger gehört seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Köpfen der deutschsprachigen Bühnenunterhaltung. Die gebürtige US-Amerikanerin wuchs in der Nähe von Zürich auf und ist nicht nur in der Schweizer Heimat, sondern längst auch in Deutschland ein Star. Sie wurde unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis, dem Salzburger Stier, dem "Swiss Comedy Award" und dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet - den sie im kommenden Jahr bereits zum zweiten Mal erhält. Nicht nur live, auch auf ihrem YouTube-Kanal und in ihrem wöchentlichen Podcast begeistert sie viele Menschen.3sat überträgt die "Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2024" am Sonntag, 19. Mai 2024, um 20.15 Uhr.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation telefonisch unter: 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/hazelbrugger) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ein Interview mit Hazel Brugger (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/hazel-brugger).Im 3sat-Pressetreff finden Sie den Video-Stream . (https://pressetreff.3sat.de/mediathek)Weiteres Kabarett- und Comedyprogramm in der finden Sie in der 3satMediathek (https://www.zdf.de/comedy/3sat-festival) sowie unter ZDF Satire (https://www.youtube.com/@ZDFSatire/videos) (YouTube).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD