Lenovo stärkt sein Portfolio und seine Vision von KI für alle mit KI-PCs und anderen leistungsstarken Innovationen

Lenovo hat heute auf der CES® 2024 ein komplettes Lineup von mehr als 40 neuen Geräten und Lösungen mit KI vorgestellt, die die Vision des Unternehmens von AI für alle weiter vorantreiben. Die Ankündigungen umfassen neue KI-PC-Innovationen für die Lenovo Untermarken Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre und Legion, die das Computererlebnis für Privat- und Geschäftskunden wie nie zuvor personalisieren. Zwei neue Proof-of-Concept-Produkte, ein Tablet, eine Software-App, KI-Funktionen von Motorola, Zubehör und mehr runden das robuste neue Portfolio an Technologielösungen ab.

Lenovo präsentiert ein neues Repertoire an Verbrauchergeräten, die den kreativen Prozess mit KI unterstützen

Lenovo präsentierte sein aktuelles Repertoire an neuen Verbrauchergeräten: Eine Auswahl an Yoga AI Laptops, die den kreativen Prozess beschleunigen, ein Tablet, das zum Spielen und Lernen einlädt, IdeaPad Laptops für den täglichen Gebrauch und Peripheriegeräte für die moderne Welt. Lenovo läutet eine neue Ära ein: Die neuesten Lenovo Yoga-Notebooks mit Microsoft Windows 11 werden mit Lenovo Yoga Creator Zone ausgeliefert, einer exklusiven neuen Software für Kreative, Künstler und alle, die die Macht der generativen KI auf einfache und private Weise nutzen möchten und dabei auf Sicherheit achten. Um die Fantasie anzuregen, bietet die Lenovo Yoga Creator Zone die Möglichkeit, Bilder zu generieren, die textbasierte Beschreibungen oder sogar Skizzen in atemberaubende Bilder umwandeln ohne komplizierte Eingabeaufforderungen, Codes oder Einstellungen. Die Benutzer geben einfach ein, was sie sehen möchten, und das System erstellt sofort eine visuelle Darstellung.

Die neue Generation der Lenovo Yoga Laptops besteht aus dem Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) und dem Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9), wobei letzteres mit einem Lenovo Smart Pen und einer Hülle ausgeliefert wird. Beide Premium-Notebooks wurden für Kreative mit kompromisslosen Ansprüchen entwickelt und sind nach MIL-STD-810H 1 für Langlebigkeit eingestuft. Sie sind vollgepackt mit hochmodernen Komponenten, darunter die neuesten Intel® Core Ultra Prozessoren für blitzschnelle Leistung, ein physischer Lenovo AI Core Chip, der robuste KI-Funktionen bereitstellt, und leistungsstarke Akkus 2 für Kreativität ohne Ende. Die Leistung der Lenovo AI Core und Intel Ultra Prozessoren im Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) wird durch Lenovo X Power maximiert, eine auf maschinellem Lernen basierende Tuning-Lösung, die kreative Aufgaben wie 3D-Rendering und Farbkorrektur von Filmen verbessert, indem sie die Rechenleistung so zuweist, dass Leistung, Akkulaufzeit und Kühlungseffizienz optimiert werden. Beide Modelle sind mit einer Copilot-Taste ausgestattet, die einen schnelleren Zugriff auf Ihren täglichen KI-Begleiter ermöglicht. Copilot in Windows 11 nutzt die Möglichkeiten der KI, um relevante Antworten zu liefern, E-Mails zusammenzufassen, Bilder zu generieren und vieles mehr.

Die Lenovo Yoga-Familie wird durch vier weitere neue Laptops vervollständigt. Für die Mobilität ist das Lenovo Yoga Slim 7i (14", 9) ein dünnes und leichtes Premium-Notebook der Intel Evo Edition mit Intel Core Ultra Prozessoren und einem WUXGA OLED-Bildschirm. Für die Erstellung von Inhalten sind das Lenovo Yoga Pro 7i (14",9)? und Lenovo Yoga Pro 7 (14",9) Kreativ-Laptops, die wahlweise mit Intel Core Ultra Prozessoren oder bis zu einem AMD Ryzen 7 8845HS Prozessor, bis zu einer NVIDIA® GeForce® RTX 4050 Laptop GPU mit NVIDIA Studio Validierung und einem PureSight Pro LCD oder OLED 3K Bildschirm ausgestattet sind.

Für den Wow-Faktor sorgt das Lenovo Yoga Book 9i (13", 9), dessen Vorgänger das weltweit erste OLED-Notebook mit zwei Bildschirmen in voller Größe war 3 jetzt mit Intels neuen Core Ultra Prozessoren, einem PureSight OLED 2.8K-Bildschirm und einer drehbaren Bowers Wilkins® Soundbar. Es kann auch mit einer Vielzahl von kreativitätsfördernder Software ausgestattet werden, wie z. B. Smart Launcher zur Gruppierung häufig genutzter Apps, um die Effizienz zu steigern; Enhanced Virtual Keyboard, damit Benutzer ihre Persönlichkeit mit Oberflächen ausdrücken können; KI zur Verschönerung der Handschrift und mehr. Zu guter Letzt sind die neuen Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16", 9) und Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14", 9) Convertible-Notebooks zu nennen, die Kreativen unterwegs schnellen Zugriff auf Tools bieten, die ihre Kreativität ergänzen.

Das Lenovo Tab M11 Tablet wurde für die Unterhaltung, aber auch für das Lernen entwickelt und ist das ideale Gerät für Studenten, Filmliebhaber und Kritzelkünstler. Ausgestattet mit dem Lenovo Tab Pen, einem handlichen Stift, der ein kompromissloses Schreib-, Zeichen- und Kritzel-Erlebnis bietet, ist das Tablet bereits mit erstklassiger Software ausgestattet, die die Benutzerfreundlichkeit erhöht: Nebo® zur Umwandlung von Handschrift in Text, MyScript® Calculator 2 zur Lösung von Gleichungen und Funktionen in Echtzeit und WPS Office zum einfachen Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten.

Die neuen AI PC Lenovo ThinkBook Laptops und ThinkCentre neo Desktops inspirieren zu einer neuen Welle produktiver und kreativer Leistung

Lenovo kündigte außerdem neue ThinkBook Produkte, ThinkCentre Desktops und Zubehör für den Markt der kleinen und mittelständischen Unternehmen (SMB) an, mit innovativen Funktionen, intelligentem Design und KI-PC-Verbesserungen. Das neue ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid ist eine flexible Hybridlösung mit einem Laptop-Basissystem und einem Tablet, die unabhängig voneinander oder zusammen arbeiten und nahtlos zwischen Laptop und Tablet wechseln können. Die Lösung bietet eine einzigartige Innovation, die ein Hybrid-Erlebnis zwischen Windows und Android-Systemen ermöglicht. Das ThinkBook 13x Gen 4 ist ein wunderschönes und leistungsstarkes Intel Evo Edition Notebook mit fantastischer Akkulaufzeit, einer integrierten Copilot-Taste und ist Lenovos erstes klimaneutrales Notebook für KMUs 4. Das ThinkBook 14 i Gen 6 + 5 ist ein leistungsstarkes, vielseitiges und intelligentes Notebook mit einem atemberaubenden 14,5-Zoll-3K-Display und verfügt über einen TGX-Anschluss (Graphics Extension), der das neue ThinkBook Graphics Extension (TGX) 5-Dock unterstützt und die KI-Rechenleistung erhöht. Lenovo stellt außerdem sein aktualisiertes ThinkBook 16p Gen 5 vor, das Leistung und Eleganz mit der Unterstützung für das neue Magic Bay Studio kombiniert, das eine 4K-Kamera 6 und integrierte Lautsprecher enthält. Das ThinkCentre neo Ultra nutzt die allerneueste Technologie, um eine neue Generation von KI-PCs mit ultrakleinem Formfaktor zu liefern. Der ThinkCentre neo 50a Gen 5 All-in-One-Desktop wird in den Formfaktoren 24 und 27 Zoll erhältlich sein. Die Lenovo ThinkBook Laptops, ThinkCentre neo Desktops und das Magic Bay Studio sind die neuesten Produkte und Zubehörteile, die die Innovationskraft und Führungsrolle von Lenovo auf dem KMU-Markt unterstreichen.

Zuvor hatte Lenovo auf der Tech World 2023 ein Beispiel für einen persönlichen KI-Assistenten für KI-PCs als Teil seiner Vision KI für alle vorgestellt. Unter dem Dach der Lenovo AI Now-Lösung setzt Lenovo die Entwicklung einer personalisierten KI-Lösung fort, die die Interaktion des Endbenutzers über die Tastatur und die natürliche Sprache ermöglichen soll. Der Lenovo AI Now Personal Assistant bietet personalisierte interaktive Erlebnisse, die auf der Wissensbasis des Benutzers auf dem Gerät basieren. Der KI-Assistent wird Arbeitsabläufe rationalisieren und die Zusammenarbeit auf eine persönlichere und immersivere Weise verbessern. Mithilfe von natürlicher Sprache können Benutzer gängige Einstellungen wie Anzeige oder Leistung überprüfen und ändern, E-Mails und Dokumente durchsuchen und zusammenfassen, Einladungen zu Besprechungen erstellen und Live-Kamera und Avatare bei Videokonferenzen zusammenführen. Der Lenovo AI Now Personal Assistant wird in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in China auf den Markt kommen.

Darüber hinaus stellt Lenovo auf der CES zwei einzigartige Proof-of-Concept-Geräte vor. Das Mechanical Energy Harvesting Combo ist ein Produkt, das mechanische Bewegungen und Sonneneinstrahlung nutzt, um eine Maus und eine Tastatur mit Strom zu versorgen, so dass kein externes Aufladen mehr nötig ist. Die Maus und die Tastatur sind ergonomisch gestaltet, um dem Benutzer Komfort und Engagement zu bieten. Das Produkt unterstützt außerdem sowohl Bluetooth® als auch 2.4G drahtlose Verbindungsmodi, die eine einfache Verbindung mit mehreren Geräten gewährleisten. Das Proof-of-Concept-Produkt ist eine innovative Lösung, die mit Lenovos Engagement für die Einführung nachhaltigerer Praktiken übereinstimmt.

Das Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE ist ein revolutionärer und innovativer Konzeptbeweis, der sich durch eine starke Leistung und ein exquisites Erscheinungsbild auszeichnet und einen Trend zu intelligenten, farblich personalisierbaren Laptop-Hüllen anführt. Mit Hilfe der Hardware- und Software-Algorithmus-Lösungen von Lenovo und der E Ink Prism-Technologie können Benutzer die äußere Hülle in verschiedenen Mustern gestalten und so ein einzigartiges Erscheinungsbild des Notebooks schaffen. Dieses Konzept unterstützt bis zu eintausend verschiedene Bilder, so dass die Benutzer ihre Persönlichkeit und Kreativität zum Ausdruck bringen können. Dank der Ultra-Low-Power-Technologie von E Ink und dem Systemdesign von Lenovo hat der Farbwechsel der oberen Abdeckung keine Auswirkungen auf die Akkulaufzeit selbst wenn das System ausgeschaltet ist, kann die obere Abdeckung weiter wechseln. Lenovo wird auf der CES 2024 vier Designschemata vorstellen, darunter zwei farbenfrohe Schemata, die dynamische Uhr und die Multi-System-Interaktion, die unterschiedliche und einzigartige Kundenpräferenzen bieten.

Lenovo eröffnet neue KI-PC-Erlebnisse mit ThinkPad und IdeaPad Laptops mit Intel Core Ultra Prozessoren

Lenovo hat neue Geschäfts- und Privatkunden-Notebooks vorgestellt, die neue KI-Erfahrungen ermöglichen und Produktivität, Kreativität und Effizienz steigern. Die neuen Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 und IdeaPad Pro 5i sind Intel Evo Notebooks, die mit den neuesten Intel Core Ultra Prozessoren und Windows 11 ausgestattet sind und optimale Energieeffizienz, Leistung und immersive Erlebnisse bieten. Die spezielle Unterstützung für die KI-Beschleunigung hilft Anwendern, neue Erfahrungen zu machen und die Effizienz bei der Arbeit und beim Spielen zu steigern, einschließlich der von Copilot in Windows. Ob im Beruf oder in der Freizeit, diese Lenovo Notebooks gehören zu den ersten, die eine KI-PC-Revolution vorantreiben, die die Art und Weise, wie Menschen mit PCs arbeiten, zusammenarbeiten und interagieren, grundlegend verändern wird. Das neue ThinkPad X1 und das IdeaPad Pro 5i wurden entwickelt, um Anwendern das bisher umfassendste PC-Erlebnis zu bieten und ihnen dabei zu helfen, eine neue Generation von KI-Computern zu nutzen.

Genau wie die nächste Welle von Business-Notebooks ist auch der Lenovo ThinkVision 27 3D Monitor ab sofort erhältlich und bereit, Produktivität und Effizienz zu steigern. Der glaslose 3D-Monitor verfügt jetzt über eine noch intuitivere und interaktivere Benutzeroberfläche als der 3D Explorer, der die Kreativen in der 3D-Welt willkommen heißt und auch in 2D verwendet werden kann. Darüber hinaus verfügt der Monitor jetzt über eine erweiterte Softwareunterstützung durch proprietäre Anwendungen, einschließlich der Design Engine, die individuelle Plug-ins überflüssig macht und ein echtes interdimensionales Hybrid-Design-Erlebnis bietet. Benutzer können jetzt in 2D entwerfen und in 3D visualisieren oder den 2D-to-3D Converter verwenden, der eine KI-gesteuerte Konvertierung von 2D- in 3D-Bilder, Videos und Inhalte in Echtzeit ermöglicht. Mit KI werden hochauflösende 2D-Inhalte mit hoher Bildwiederholfrequenz sofort in lebendige 3D-Inhalte mit präziser räumlicher Rekonstruktion umgewandelt, unabhängig davon, wie komplex die Hintergründe sein können, und das alles, ohne dass zusätzliche Leistung oder System-Upgrades erforderlich sind.

Das Lenovo Legion Gaming-Ökosystem: Gamern helfen, ihr Unmögliches zu erreichen

Lenovos neues Gaming-Ökosystem wurde auf der CES 2024 mit Microsoft Windows 11-basierten PCs, Peripheriegeräten, Software und Services vorgestellt, die Leistung, Wärmeentwicklung, Grafik, KI-gestützte Vorteile und die Freiheit bieten, das ultimative System zum Spielen zu bauen. Das neue PC-Portfolio umfasst die folgenden neuen Lenovo Legion 16-Zoll-Gaming-Laptops und -Türme der 9.Generation:

Das Lenovo Legion 7i (16", 9), Lenovo Legion 5i (16", 9), und Lenovo Legion Slim 5 (16", 9) sind für Gamer gedacht, die ein Notebook benötigen, das sowohl ihre Lieblingsspiele als auch ihre STEM-Apps bedienen kann.

und sind für Gamer gedacht, die ein Notebook benötigen, das sowohl ihre Lieblingsspiele als auch ihre STEM-Apps bedienen kann. Das Lenovo Legion 9i (16", 9) ist für diejenigen, die sich bei ihren Spielen und der Erstellung von Inhalten mit nichts weniger als dem Besten zufrieden geben.

ist für diejenigen, die sich bei ihren Spielen und der Erstellung von Inhalten mit nichts weniger als dem Besten zufrieden geben. Das Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) und das Lenovo Legion Pro 5i (16", 9) sind für Gamer, die das Nonplusultra an FPS, Stil und Bildschirm benötigen.

sind für Gamer, die das Nonplusultra an FPS, Stil und Bildschirm benötigen. Die Lenovo Legion Tower 7i und Legion Tower 5i sind für diejenigen, die die zusätzliche Leistung eines erstklassigen Gaming-Tower-PCs benötigen.

Ebenfalls neu in diesem Jahr sind die Lenovo Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 und Lenovo LOQ 15AHP9 Laptops und Lenovo LOQ Tower 17IRR9 für Gamer, die ihre Reise in den Bestenlisten beginnen. Neues Zubehör wie die Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming Mouse und Legion K510 Pro Mini Tastatur sowie eine neue Lenovo AvatarMaster PC-Software-App runden das aktualisierte Ökosystem ab.

Das Herzstück dieser neuen Gaming-Linie ist die Familie der proprietären Hardware-KI-Chips von Lenovo die sogenannten LA AI Chips und die Vorteile, die sie sowohl den Lenovo Legion als auch den Lenovo LOQ Gaming-Notebooks bringen. Die auf der letzten CES erstmals vorgestellten LA AI Chips sind mächtiger als je zuvor und ermöglichen den Lenovo Legion und Lenovo LOQ Laptops noch höhere FPS, mehr Energieeffizienz und mehr. Und mit einer Auswahl an Gaming-Notebooks, Türmen, Monitoren, Zubehör und sogar dem Handheld Lenovo Legion Go, das auf der letzten IFA angekündigt wurde, ermöglicht das neue Lenovo Gaming-Ökosystem den Spielern, genau das Setup zu wählen, das sie brauchen, um großartige Spiele zu spielen und ihr "Unmögliches" zu erreichen.

Ausgewählte Lenovo Legion Systeme, 7 einschließlich Legion 7i (16", 9) und Legion 5i (16", 9), sind jetzt mit AvatarMaster ausgestattet und bringen das Streaming- und Kollaborationserlebnis auf ein neues Niveau. AvatarMaster ist eine neue, KI-gestützte App, die das Profil des Benutzers in einen digitalen 3D-Avatar verwandelt, der vom Aussehen und den Gesichtszügen bis hin zu Kleidung und Accessoires vollständig angepasst werden kann. Nachdem sie ihre Avatare erstellt und angepasst haben, können die Benutzer eine digitale Version von sich selbst animieren und während Videokonferenzen, Spielesitzungen und auf verschiedenen Plattformen streamen.

Motorola stellt neue MotoTalk-Funktionen mit KI zur Steigerung der Produktivität von Einzelhandelsteams vor

Motorola hat neue KI-Funktionen für MotoTalk vorgestellt, eine Produktivitätsplattform für Unternehmen für PC und mobile Geräte, mit der Geschäftskunden Aufgaben und Arbeitstage für ihre Teams erstellen und verwalten können. Mit den neuen Funktionen können Außendienstmitarbeiter die Bilderkennung oder die Routenplanung nutzen, um ihre täglichen Aktivitäten zu optimieren.

Mit der Funktion "Bilderkennung" können Außendienstmitarbeiter die Menge jedes Produkts in den Regalen identifizieren und zählen, Informationen über die Preise sammeln und in jedem Geschäft auf Bestandsberichte zugreifen, um die Einhaltung der Merchandising-Vorgaben sicherzustellen. Durch den Einsatz von KI optimiert das Tool auch strategisch die Handelsrouten und maximiert so die Effizienz in Bezug auf Entfernung, Zeit und Verkaufschancen. Diese Funktion ermöglicht die Erstellung von Reiserouten für verschiedene Außendienstteams in wenigen Minuten und fasst auch die Besuche und Leistungen der Mitarbeiter in den Geschäften zusammen, was den MotoTalk-Benutzern viel Arbeit erspart.

