VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass QDay Technology, ein Experte im Bereich der GUI-Softwareentwicklung, dem Graphical-User-Interface (GUI)-Ökosystem für Uhren von VeriSilicon beigetreten ist, um GUI-Lösungen für Smartwatches für eine breite Palette von Anwendungen zu entwickeln.

Die stromsparende und mit vielen Funktionen ausgestattete 2.5D Graphics Processor Unit (GPU) IP von VeriSilicon wird in Verbindung mit der dazugehörigen Display Processing IP von vielen Uhren-SoC-Anbietern auf der ganzen Welt eingesetzt. Diese Technologien wurden speziell entwickelt, um durch hohe Leistung, hochwertige Vektorgrafiken sowie eine in ihrer Klasse unübertroffene Energieeffizienz und einen kompakten Siliziumfußabdruck das Benutzererlebnis auf Smartwatches zu verbessern. Durch die Kooperation mit Ökosystempartnern wie QDay Technology wird VeriSilicon seine Reichweite auf eine breitere Kundenbasis ausdehnen und die Entwicklung einer größeren Bandbreite von Smartwatch-Anwendungen ermöglichen.

Neo Zhou, CEO von QDay Technology, sagte: "Die 2.5D-GPU von VeriSilicon bietet eine exzellente Leistung und nimmt eine führende Marktposition im Bereich der Smartwatches ein. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise im Bereich GUI-Design zu bündeln, um unseren Kunden außergewöhnliche Smartwatch-Erlebnisse zu ermöglichen. Durch den Einsatz der umfassenden, auf den führenden Technologien von VeriSilicon aufbauenden Lösung erhalten unsere Kunden Zugang zu einer robusten Smartwatch-Lösung, die sie in eine führende Position auf dem umkämpften Smartwatch-Markt befördert."

"Wearable-Technologie erfährt insbesondere im Uhrensegment aufgrund der zunehmenden Zahl von Anwendungen einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Im Zuge unseres Engagements, SoC-Kunden und deren Endverbraucher effektiver zu bedienen, arbeiten wir aktiv an der Erweiterung unseres globalen Uhren-GUI-Ökosystems. Diese Expansion umfasst auch den Aufbau strategischer Partnerschaften in verschiedenen Regionen, um besser auf die lokalen Bedürfnisse eingehen zu können und eine stärkere Verbindung zu unserem Kundenstamm aufzubauen", so Wei-Jin Dai, Executive VP und GM der IP Division bei VeriSilicon. "Da GUI ein entscheidendes Feature für Uhren ist, konzentrieren wir uns bei der Zusammenarbeit mit Kunden und Ökosystempartnern auf die Optimierung der Funktionen bei gleichzeitiger Minimierung des Stromverbrauchs. Wir freuen uns, QDay Technology als integralen Bestandteil unseres Ökosystems in der Region China willkommen zu heißen, um unsere regionale Präsenz weiter zu stärken und die Nutzererfahrung zu verbessern."

Um unser umfangreiches IP-Portfolio kennenzulernen, laden wir Sie herzlich zu einem Besuch am Stand von VeriSilicon auf der Venetian Expo (Stand-Nr.: Bassano 2701 Bassano 2702) während der Consumer Electronics Show (CES) 2024 ein, die vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas stattfindet.

Über QDay Technology

QDay Technology ist ein Software-Service-Unternehmen, das auf seinem selbst entwickelten LiteGfx-Framework aufbaut, die Leistung verschiedener Chips in vollem Umfang nutzt und seinen Kunden plattformübergreifende GUI-Lösungen aus einer Hand sowie vielfältige und farbenfrohe Produkte für Spezialeffekte anbietet. Durch das selbst entwickelte 2.5D-Spezialeffekt-Framework wird 3D-Technologie simuliert und in die physikalische Engine-Technologie des Partikelsystems integriert. Alle 2.5D-Spezialeffekte sind in LiteGfx Designer eingebettet, sodass die Kunden die Entwicklung einfach nutzen und personalisieren können, um ein einzigartiges visuelles Bild zu schaffen. Das Unternehmen baut seine Produktreserven in der 2.5D-Technologie weiter aus und unterstützt seine Kunden dabei, sich im harten Wettbewerb auf dem Markt zu profilieren. QDay Technology ist der festen Überzeugung, dass ein ausgezeichnetes visuelles Design der Schlüssel zur Steigerung des Markenwerts eines Unternehmens und seiner Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.qdaytek.com/en/index.html

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

