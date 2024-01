Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -LG Display, der weltweit führende Innovator von Display-Technologien, gab heute bekannt, dass er auf der CES 2024 Display-Lösungen für die Automobilindustrie vorstellen wird.Das "57-Zoll Pillar-to-Pillar LCD" deckt das gesamte Armaturenbrett vom Fahrer- bis zum Beifahrersitz ab und wurde von der Consumer Technology Association (CTA) mit dem "CES® 2024 Innovation Award" ausgezeichnet, weil es neue Mobilitätserlebnisse für die Mitfahrenden bietet. Mit einer maximalen Krümmung von 3.500R bietet es verschiedene Fahrinformationen, Klimabedienelemente und andere Fahrzeuginformationen auf einen Blick und ermöglicht es den Mitfahrenden, verschiedene Inhalte mit außergewöhnlicher Berührungsempfindlichkeit unter Verwendung der von LG Display entwickelten "In-Cell Touch"-Technologie zu genießen.Das "32-Zoll-Slidable OLED" ist in der Decke verborgen und kann zur Verwendung nach unten ausgefahren werden. Darüber hinaus stellte LG Display die Reihe "ultragroße P-OLED P2P" vor, zu der das "12,3-Zoll-P-OLED" und das "34-Zoll-P-OLED" sowie das großflächige "48-Zoll-LTPS-LCD" gehören.LG Display stärkt seine Position als Weltmarktführer für Automobildisplays durch den Ausbau seines Geschäfts mit Automobildisplays auf der Grundlage differenzierter Technologien wie P-OLED, ATO und LTPS LCD und wird ein zweigleisiges Produktionssystem einrichten, um nach 2025 mit der Massenproduktion von ultragroßen Automobildisplays zu beginnen.In der Zwischenzeit wird LG Display drei hochmoderne Konzeptfahrzeuge vorstellen, die mit ultragroßen Automobildisplays ausgestattet sind, die für jede Stufe der SDV-Entwicklung optimiert sind: Shift, Evolution und darüber hinaus.Die Shift-Phase veranschaulicht die zunehmende Größe von Auto-Displays, da SDVs allmählich zur Norm werden. Dazu gehören Lösungen wie das "ultragroße P-OLED P2P" und ein Display für die Rücksitzunterhaltung (Rear Seat Entertainment, RSE) in Form des "klappbaren 17-Zoll-OLED".In der Evolutionsstufe werden "nutzerorientierte Lösungen" eingeführt, darunter das "48-Zoll-LTPS-LCD vom Pop-up-Typ", das "18-Zoll-Slidable-OLED", die "Thin Actuator Sound Solution" und eine neue "Dekorfolie".In der Darüber-hinaus-Phase, in der das vollständig autonome Fahren erreicht wird, werden das "57-Zoll-P2P-LCD" und das "32-Zoll-Slidable-OLED" das traditionelle Lenkrad ersetzen und das Fahrzeug von einem Transportmittel in einen personalisierten Lebensraum verwandeln."Durch unseren soliden Kundenstamm, unsere unübertroffenen Technologien, die stabile Versorgung und Qualität sowie den engagierten Betrieb unserer Produktionsstätten wollen wir das weltweit beste Unternehmen für Automobildisplays schaffen", sagte Byeong-koo Kim, Leitender Vizepräsident und Leiter des Geschäftsbereichs Auto bei LG Display.Medienkontakt:Joo Yeon Jennifer Ha, Managerin, Team für globale ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: hjy05@lgdisplay.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2314208/LG_Display_Unveils_the_World_s_Largest_Automotive_Display.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lg-display-stellt-auf-der-ces-2024-das-groWte-automobildisplay-der-welt-vor-um-die-mobilitat-der-zukunft-voranzutreiben-302029564.htmlOriginal-Content von: LG Display, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126154/5688399