LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute die Einführung seiner SaaS-basierten Hybrid-Cloud-Management-Plattform Canvas CloudXperienz bekannt. Die durch künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOPs) gestützte Plattform, unterstützt Unternehmen, das vollständige Potenzial der digitalen Transformationsinitiativen im Cloud-Management-Spektrum zu erforschen und die Art und Weise neu zu definieren, wie Unternehmen ihre Hybrid-Cloud-Infrastruktur und -Anwendungen verwalten und optimieren, wobei sie eine beispiellose Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit bieten.

Cloudbasierte Plattformen dienen als Rückgrat der digitalen Transformation, indem sie zu Service-Integratoren führen, die zunehmend übernommen werden, um die Benutzererfahrung, Business Observability und Markteinführungszeit zu verbessern.

"In einer Zeit, in der die Technologie ein Katalysator für Veränderungen ist, steht Canvas CloudXperienz von LTIMindtree als Testament für unsere Fähigkeit, uns anpassen sowie entwickeln und führen zu können. Die bahnbrechenden Merkmale und Fähigkeiten der Plattform werden zweifellos neue Branchenstandards setzen und die Art und Weise neu definieren, wie unsere Kunden Innovationen erleben", so Nachiket Deshpande, COO und Whole-time Director, LTIMindtree.

Die LTIMindtree Canvas CloudXperienz Plattform bietet eine 360-Grad-Ansicht der Geschäfts- und IT-Umgebung. Dies unterstützt die Nutzer, die Entwicklung des Leistungsstandes, der Geschäftsanforderungen zu Haupt- und Nebenzeiten, die Benchmark-Unternehmensanwendungen, die Infrastruktur und die Cloud-Ressourcen zu quantifizieren. Dies führt zu einer Leistungssteigerung mit einer 40-70%igen Automatisierung der Serviceleistungen und einer Freisetzung der Zeit der Mitarbeiter für andere strategische Aufgaben.

Canvas CloudXperienz, eine nach ISO 270001 zertifizierte Plattform, verfügt über einen holistischen geschäftsorientierten Ansatz, um die traditionelle On-Premise-Infrastruktur und -Anwendungen sowie die cloudbasierten Arbeitsbelastungen und Anwendungen zu verwalten. Sie ist bestrebt, die Produktivität um bis zu 75% zu erhöhen und eine Plug-and-Play-Option für bestehende Tools mit ausgewählten Modulen zur Verfügung zu stellen, um eine größere Flexibilität zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet die Plattform eine vereinfachte und verbesserte Benutzererfahrung. Sie ermöglicht eine schnellere Cloud-Einführung und vermittelt praktisch umsetzbare Erkenntnisse für Geschäftstätigkeiten und bietet darüber hinaus die vollständige Transparenz und Kontrolle der Cloud-Kosten durch Ermittlung signifikanter Ressourcenoptimierungsmöglichkeiten.

Financial Operations (FinOps) ist ein integraler Bestandteil der Canvas CloudXperienz Plattform und durch die Ausstattung mit LTIMindtree Infinity wird die nahtlose Korrelation der Cloud-Leistung und Vertragsdaten ermöglicht, um die Cloud-Ausgaben zu optimieren und den geschäftlichen Nutzen zu fördern. Die FinOps Lösung wurde entwickelt, um eine Kostentransparenz-Analyse zur Verfügung zu stellen, Ausgabenanalysen, Ressourcenallokationen und Optimierungsempfehlungen zu bieten sowie Rückbelastungsempfehlungen auszusprechen und die Kunden zu unterstützen, große Transformations- und Modernisierungsmaßnahmen zu planen und ihre Cloud-Kosten effektiv verwalten und optimieren zu können.

Die Hybrid-Cloud-Management-Plattform Canvas CloudXperienz wurde von LTIMindtree mit Beiträgen der Schlüsselpartner ScienceLogic, ServiceNow und Delinea entwickelt. Mithilfe der Canvas CloudXperienz Plattform strebt LTIMindtree nach einer Verbesserung der Geschäftsergebnisse und der Agilität der Kunden und danach, sie zu befähigen, umweltbewusstere Entscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen über die Canvas CloudXperienz Plattform und ihre Merkmale finden Sie hier.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unterstützt, durch den Einsatz digitaler Technologien ihre Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fachwissen und technologische Kompetenz, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. Mit über 83.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachkräften in mehr als 30 Ländern vereint LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die branchenweit geschätzten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsprozessen in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

